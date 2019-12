Itt a lehetőség: közösségi összefogással festenék ki a kistarcsai kórház kórtermeit

Önként jelentkező segítőket várnak a kistarcsai kórház felújítására, miután több kórteremre is ráférne egy tisztasági festés, de erre az intézménynek nincs pénze. A kezdeményezés abból indult ki, hogy a reumatológiai osztály egyik betege a körülményeket látva felajánlotta, hogy

saját pénzéből megvásárol 10 kórteremhez szükséges festéket és vakolóanyagot.

Nem sokkal később ehhez a lépéshez csatlakozott Lakatos Norbert szobafestő, aki az elmúlt években már több alkalommal is szerepelt azzal a sajtóban, hogy jótékonysági festéseket végez kórházakban. 2016 elején éppen a most is segítségre szoruló kistarcsai Flór Ferenc Kórház koraszülöttosztályát és egyik nővérszobáját festette ki, hálából azért, hogy meggyógyították kislányát.

A festő most is aktivizálta magát, és célja, hogy karácsonyig végezzen a kórházfelújítással.

Azonban ahhoz, hogy ez sikerüljön, önként jelentkezőket vár egyrészt szakmabeli kollégáitól, másrészt civilektől is, ugyanis ők is rengeteg feladatot el tudnak végezni.

A toborzásban segítséget nyújtott Orosvári Zsolt is, a kórházaknak kísérőágyakat, valamint klímákat adományozó aktivista, aki nemrég elnyerte az Év Egészséghőse közönségdíjat.

Az Alfahír megkeresésére Lakatos Norbert azt mondta, a kórháznak tett felajánlása pont kapóra jött azután, hogy az egyik korábbi beteg megvásárolta az alapanyagokat. Elárulta, hogy összesen 10 kórtermet és egy nővérszobát szeretne helyrehozni, a munkára azonban eddig egyedül volt - igaz, így is végzett két teremmel.

Kérdésünkre elmondta, hogy eddig összesen nyolc kórházban hat kórtermet és két vizsgálótermet újított fel segítőivel, támogatóival.

Norbert a profi és a civil segítségnek is örülne: olyan festő kollégáinak várja jelentkezését, akikkel gyorsan, szakszerűen tudna haladni a kórházban, de arra is szüksége volna, hogy szaktudás nélküli lelkes önkéntesek az iránymutatásai alapján dolgozzanak alatta. Azt mondja, ha nem segít neki senki, akkor egyedül is végig fogja vinni az akciót, de egy szakavatott kollégával akár naponta 2-3 teremmel is végezhetnének.

Ha valakiben esetleg megszólal a lelkiismeret, hogy jöjjön és segítsen, nagyon gyorsan végezhetnénk. Szeretném, ha az emberek rájönnének, mekkora örömet tud okozni ez a segítség az intézményeknek

- magyarázta Lakatos Norbert.

A munkához minden alapanyag rendelkezésre áll, néhány fő segítőig még eszközökben is segíteni tudna a festő, de ha esetleg még többen mennének, akkor egy-egy henger, ecset vagy maszkoló szalag jól jönne.

Nem nehéz a feladat, nem kell megijedni. Ha tényleg odafigyelnek arra amit mondok, akkor gördülékenyen és gyorsan megleszünk

- mondta kérdésünkre hozzátéve, hogy vakolási munkák inkább csak a nővérszobában lesznek, ahol vödörbe csöpög a plafonból a víz, de azt megcsinálja egyedül.

Addig el nem megyek, amíg nem végeztem vele

- jelentette ki annak ellenére is, hogy egyébként élethelyzete miatt teljesen érhető lenne az is, ha nem végezne ilyen jótékonysági munkákat: Norbert és családjának ugyanis megszűnt az albérlete, ezért kénytelen külön élni párjától és kislányától, egyszerűen azért, mert nem férnek el együtt a nagyszülőknél. Az albérletárak azonban rettentően magasak, így –miközben a kórházba jár ingyen festeni-, még a lakhatási válsággal is meg kell küzdenie, hogy újra együtt lehessen családjával.

Ő azonban nem keresett kifogásokat: azt mondta, szerinte az ilyen jótékonysági akciókban érezhetővé válik az emberi jóság, örömteli a nővérek hálája, és felszabadító a közélet- valamint politikamentes légkör, ahol az emberek egyszerűen segíteni szeretnének egymáson.