Best of Kósa

Napi jegyzet - Szélsebesen száguldott végig a magyar interneten Kósa Lajos szituációs komédiájának legújabb része. Ő az a magyar politikus (na jó, Németh Szilárddal szoros a verseny), akinek karaktere a leginkább alkalmas lenne arra, hogy a főszereplésével egy olyan szatirikus televíziós vígjátéksorozat készüljön, mint amilyen a 80-as években a briteknél a nagysikerű Igenis, miniszter úr! volt.

Nekem is az egyik kedvencem, már többször végignéztem, elévülhetetlenül szórakoztató. Egy miniszter (a folytatásban aztán miniszterelnök) és stábja csetléseit-botlásait követhetjük nyomon, miközben azért a brit politikából is leckét ad a sorozat, igaz, bőséges humorba csomagolva. Ikonikus jelenetei a politikában jártasaknak ma is aktuális párbeszédeivel magyarul is megtalálhatóak a Youtube-on. Akárcsak Kósa Lajos legemlékezetesebb pillanatai.

A fideszes politikus is volt miniszter, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelt az előző ciklusban, bár a kinevezése inkább afféle felfelé buktatásként volt értelmezhető. Enyhén szólva sem remekelt frakcióvezetőként. Ma már bármennyire is elképzelhetetlenül komikus, de még Orbán Viktor lehetséges utódjaként is felmerült a neve azután, hogy a Fidesz 2006-ban ismét elveszítette az országgyűlési választást.

Korábban a WikiLeaks által kiszivárogtatott diplomáciai táviratokból az is kiderült: 2006 után az amerikaiak komolyan számoltak azzal a lehetőséggel, hogy Kósa Lajos hozhatja el a „posztviktoriánus kort”. Nem így lett, és ma már aligha jöhet szóba a neve Orbán Viktor utódjaként. Nemcsak azért nem, mert a 2010 óta felépülő NER-nek nevezett hűbéri hierarchiában a posztviktoriánus kor (vagy nevezhetjük posztorbánizmusnak is) egyet jelent a rendszer apokalipszisével, hanem azért sem, mert Kósa Lajos alkalmatlansága évek óta nyilvánvaló.

A Fidesz egyik alapítója, vezető tisztségviselője, aki a rendszerváltás óta ott ül a parlamentben, illetve tizenhat évig volt Debrecen polgármestere, de ő az is, aki kínosan tud belegabalyodni hebehurgya okfejtésének mondataiba, és a lehető legnagyobb baromságokat állítani a sajtó kamerái előtt.

Emlékezetes szereplése volt, amikor az RTL Klub egy anyatejgyűjtő-állomás bezárása kapcsán tett fel neki kérdést. Először megkukult, majd a kamerától ellépve afelől érdeklődött a riporternél, hogy nem-e tudna valami olyan kérdést feltenni, amire pozitívan lehet válaszolni. Egy alkalommal a fémkupakok példáján keresztül próbálta sikertelenül elmagyarázni, hogy az emberek számára milyen változásokat jelentenek majd az adózással kapcsolatos módosítások. A ruandai népirtás nyelvtörőnek bizonyult a számára, „tuti-tuszu”, „tuszi-huti”, nyögdécselté egy bizottsági ülésen, de sehogy sem találta el a két afrikai törzs nevét. Aki még több Best of Kósára lenne kíváncsi, az bőven talál összeállításokat a legnagyobb videómegosztón.

A tavalyi országgyűlési választások előtt úgy tűnt, hogy az úgynevezett csengeri örökösnő ügye maga alá temeti a fideszes politikust. Sokan hitték azt az ellenzékben, hogy ez lesz Simicska Lajos atombombája a Fidesz ellen, hiszen az akkor még tulajdonában lévő Magyar Nemzet hozta a sztorit. Egy csengeri nő, aki feltehetően jó kapcsolatot ápolt a még polgármester Kósával, azt állította, hogy 1300 milliárdot örökölt egy németországi rokonától. A Magyar Nemzetnek egy olyan dokumentum volt a birtokában, amely szerint közjegyzői okirat készült arról, hogy a csengeri nő megajándékozza a fideszes politikus anyját 800 millió forinttal.

Több részlet a mai napig sem tisztázott, Kósa Lajos összevissza nyilatkozott, majd már csak bujkált és menekült a sajtó kérdései elől, de a botrány kirobbanásának kezdetén még elismerte a dokumentum valódiságát, a csengeri örökösnőt azonban csalónak nevezte. Az ügyből nem lett atombomba, arra nincs bizonyíték, hogy a pénz valaha is létezett volna, a csengeri örökösnő ellen eljárás indult, úgy tudni, jelenleg is házi őrizetben van. Kósa Lajos pedig tovább gyarapíthatja best of válogatását, élőben csinálhat magából hülyét (még ha ezzel nem is mindig van tisztában), csakhogy mi nem egy politikáról szóló szórakoztató szitkomot látunk, hanem a valóságot arról, kik alakítják a politikát ma Magyarországon. Ám ezen egy cseppet sincs mit nevetni.

Sokáig nem felejtjük el Kósának ezt az alakítását sem

Kósa Lajos: Szerintem, Péter, ez a műsor… Én ehhez így nem járulok hozzá, most elmegyek, és ne adjátok le, azt szeretném kérni. Azt hiszem, ehhez talán még jogom is van…

Breuer Péter: Ez élőben megy.

K.L.: Ez?! De hát ez egy butaság ez a műsor.

B.P.: Ez nem butaság.