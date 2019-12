Közéleti látleletezés és privát lélekboncolás - Interjú a Dying Wish zenekarral

Három évvel a Tükörország album megjelenése után októberben új nagylemezzel jelentkezett a Dying Wish. Az első körben HammerWorld magazinos mellékletként, majd önálló, limitált példányszámú digipak kiadványként is napvilágot látott CD-n az elgondolkodtató szövegek ismét magyarul szólalnak meg, viszont a melo-death/modern metal banda zenéje apróbb módosításon esett át - változatosabb lett az összkép, valamint kissé komorabb megszólalású szerzemények születtek, mint legutóbb. A Nail Records gondozásában megjelent 10 tételes Üvöltő sötét című, kimagaslóan penge hangzással bíró anyag bemutatásában a mostanság igen csak aktív csapat két gitárosa, Ács Sándor, és a hörgős vokálokat is szállító Papp Lajos ’Maci’ volt segítségünkre, de e mellett a közelmúlt kiemelkedő eseményeinek felelevenítéséről sem feledkeztünk meg.

- Visszatekintve, ti milyennek látjátok a Tükörország albumot? Maradéktalanul elégedettek vagytok-e az anyaggal, illetve, így, hogy már három év is eltelt a megjelenése óta, lehet-e teljesen érdemben a DW rajongótábor reakcióiról, fogadtatásáról beszélni?

Ács Sándor: - Szeretjük azt az albumot, ezt az egész banda nevében mondhatom. Viszont biztosan lenne egy-két rész, amit mai fejjel máshogy írnánk meg, vagy hangszerelnénk, de ez már csak ilyen. Többször mondtam már, hogy egy lemezt inkább abbahagy az ember, mert befejezni szinte lehetetlen. (nevet) Sok új követőt szereztünk általa, és ahogy a visszajelzéseket látom, a régi rajongók is szeretik, pedig elég nagy váltás volt az előző lemezekhez képest, mivel ez volt az első teljes egészében magyar nyelven íródott anyag.

- A nyelvváltás miatt sikerült-e nagyobb tömegekhez eljutni?

Ács S.: - A nyelvváltás csak az egyik oka annak, hogy egyre többen ismerik a bandát. A másik és talán fontosabb dolog, hogy kb. 2001-2003 között volt ennyire aktív a zenekar. Sokat koncertezünk, folyamatosan újítgatjuk a merch pultunkat, illetve online is aktívak vagyunk. Ezek mind kellettek ahhoz, hogy egyre több szimpatizánst tudhatunk magunk mögött. Innen is köszönjük nekik a sok támogatást, és hogy követik a tevékenységünket!

- Néhány mondatban vázoljátok már fel, hogy mi történt veletek annak a lemeznek a megjelenése és az Üvöltő sötét 2019 júniusi stúdiós munkálatainak elkezdése között!

Ács S.: - A Tükörország megjelenése után masszív koncertezésbe kezdtünk. A szokásos helyszíneken túl, részt vettünk egy országos turnén a Nemzeti Hang zenekarral. Közben az album összes dalához készítettünk valamilyen videót, amik a YouTube csatornánkon meg is nézhetőek. Az új számoknak nem volt egyszerű nekiállni… Mikor véget ér egy dalírós időszak, felveszed a lemezt a stúdióban, aztán megpróbálsz annyi koncertet szervezni, amennyit csak bírsz, hogy minél több helyre eljuttasd az anyagot, akkor teljesen kiesel abból a kreatív atmoszférából, ami a dalírást jellemzi. 2018 nyarán kezdtünk el Herczegh Csabival (aki egyébként az NH-s turné előtt érkezett hozzánk és váltotta Kocsis Krisztiánt a dobok mögött) lejárni jammelni a terembe, és ott született meg néhány új szám alapja. Ez volt a katalizátor, ami mindenkiben tudatosította, hogy itt az ideje nekiállni az új lemeznek, amit kb. egy év alatt meg is írtunk. Nagyon izgalmas és jó érzés volt figyelni, ahogy életre kelnek a dalok és elnyerik végső formájukat. Szeretem ezeket a kreatív, dalírós időszakokat. (nevet)

- Ismét HammerWorld mellékletként jelent meg (elsőként) az új album, de kapható önálló kiadványként, limitált digipak formátumos változatban is. A magazinos megjelenés ezek szerint bevált. És nálatok elég egyértelmű, hogy a „körítésre” is nagyon figyeltek, gondolok itt a lemezek külcsínére, zenekari pólókra, stb.

Ács S.: - Igen, bevált a mellékletes megjelenés, mert nagyos sok emberhez eljutott így mindkét lemez. Most viszont szerettünk volna valami extrát is, ezért döntöttünk úgy, hogy gyártatunk egy limitált példányszámú, igényes digipak formátumot is. Matt nyomással készült és nagyon jól mutat rajta a borító. Újlaki Ricsi barátunk csinálta a teljes artwork-öt rohamtempóban, kb. két hét alatt. Nagyon elégedettek vagyunk a végeredménnyel. Nekem gyakorlatilag ez a kedvenc DW borítóm, ami nagyon jól néz ki pólón vagy akár bögrén is. Csináltattunk is belőlük, hogy legyen választék! (nevet)

- A zene (összhatásában) az előző lemezen hallhatónál picit súlyosabbnak, komorabbnak tűnik, viszont dinamikailag, és egyes elemeiben színesebbnek. Mintha az olvastam volna valahol, hogy kicsit másképp születtek most a dalok.

Ács S.: - Igen, ahogy fentebb már említettem ezúttal a próbateremben kezdődött a munka. A Tükörország dalai főként otthon készültek, az Üvöltő sötét esetében viszont a legtöbb téma a próbateremben nyerte el végső formáját. Talán a Never-ending Road idején dolgoztunk utoljára ilyen módon. Így lettek a dalok egyszerre direktebbek, de változatosabbak is. Nagyon komoly előrelépés történt a dobok terén, ugyanis az előző lemeznél a dobok nagy részét Maci írta meg otthon a gépen, itt viszont a dobosunk, Csabi talált ki minden tempót, ütést, pörgetést. Sokkal feszesebb, húzósabb és élőbb lett így az összkép.

Papp Lajos: - Én ugyanúgy írtam a dalaimat, mint régen - otthon, egyedül szeretek ötletelgetni. A címadó és a Szilánkok fő témái születtek meg először, de egy évet biztos ültem rajtuk, mire elkapott a fíling. (nevet) Ácsék a próbaterembe pofozgatták a számaikat, aztán itt demóztuk fel nálam, én meg kiegészítgettem a saját ötleteimmel. Az utolsó fél évben elég gördülékenyen ment a dalszerzés, talán a szorosabbra vett határidő miatt.

- Balázs szövegei most is kellőképpen kritikusak, sokszor szinte húsba markolóak, viszont a megfogalmazás minden esetben – a mondanivaló fajsúlyától függetlenül – intelligens, és egyedi. A DW dalokat hallgatva, nála az inspirációval (szerencse vagy sem) nincs gond.

Ács S.: - Nem hogy nincs gond az inspirációval, hiszen az Üvöltő sötét szövegei már az előtt készen voltak, hogy elkezdtünk új zenei témákon ötletelni! (nevet) Ezen mi is meglepődtünk! Szerencsére Balázs az új lemeznél is elkapott egy kreatív fonalat, dőltek belőle a jobbnál jobb szövegek. Most talán kissé árnyaltabban fogalmaz, mint a Tükörország lemezen, de ez nem is baj, mert így a hallgatónak van lehetősége belemélyedni, kicsit boncolgatni a mondanivalót. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy mélyen, intelligensen fogalmaz, nem pedig üres frázisokat puffogtat.

- Szép számú vendégsereg is hallható a lemezen. A sokat mondó című Wishtrumetal dalban több gitáros is játszik, az album billentyűs részeiért pedig ezúttal két külsős zenészt illeti dicséret. Ők jelentkeztek be egy kis baráti muzsikálásra, vagy ti kértétek fel őket?

Papp L.: - A lemez írása közben jött az ötlet, hogy kiadom külsős billentyűsnek egy-két dalunkat, nézzük mi lesz belőle. A Tükörország album billentyűs témáit én írtam, de itt szerettem volna némi vérfrissítést, így kerestük meg Perge Adriánt, aki a karcagi Senor ifjú billentyűse, és brutál jól nyomja a Hammond témákat a Kettészakítom és Whistrumetal nótákban. Hocza ’Igor’ Robi (Mytra) jóbarátunk pedig három dalban, plusz az intro/outro-ban csillogtatja meg tehetségét. Fantasztikus munkát végeztek mindketten, egy új szintre emelték a dalainkat.

A Wishtrumetal – aminek címe Oli szójátéka – írása közben ötlött fel, hogy a verzékben ének helyett tekerjenek a gitárok! Óriási köszönet innen is Szijártó Zsoltinak (Kárpátia), Kemencei Balázsnak (Stonedirt, Wall Of Sleep), és Cserfalvi Zoltán ’Töfi’-nek (Denevér) a hatalmas szólókért. De ne feledkezzünk meg kedvenc hangmérnökünkről, Boros Béláról (Palmetta) sem, aki az Árnyékvilágban tol egy jó fajta basszusszólót.

- Ha már vendégeskedés… és nálatok talán nem botor a kérdés. A néhány évvel ezelőtti újraindulás óta igen aktív bandaként működtök. De a zenekari ügyeken kívül szoktatok-e mondjuk összejárni, vannak-e egyéb közös programjaitok?

Ács S.: - A teljes banda elég nehezen tud egy időben egy helyen lenni, hacsak nem koncert vagy próba van, ugyanis öten négy városban élünk - Budapest, Püspökladány, Túrkeve, Karcag. Ha nem DW program van, akkor valamelyik kedvenc bandánk koncertjén szoktunk összefutni vagy inkább együtt menni a bulira. Sajnos a heti egy közös grill party és sörözés nem igazán tud összejönni. (nevet)

- Két új dalt már videón is közzétettetek, először az Árnyékvilág, majd a Szilánkok került fel a kiadótok YT csatornájára. Miért pont ezekkel erősítetek rá a lemez promótálására, illetve most is terv-e az összes szám megfilmesítése?

Ács S.: - A megjelenésre mindenképpen ki kellett jönni egy videóval. Az Árnyékvilágra tettük a voksunkat, mert elég erősnek és változatosnak tartottuk a dalt ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést a lemez iránt. A Szilánkok koncert klipet a Barba Negrában forgattuk a Cameleon Records - Cameleon Production közreműködésével, akik öt kamerával rögzítették az egész bulit. A vágást már saját erőből oldottuk meg – Maci vállalta ezt a feladatot –, és a végeredménnyel nagyon elégedettek vagyunk. Reméljük, sok emberhez eljut majd a klip. A terv az Üvöltő sötét lemeznél is az, hogy az összes dal kapjon valamilyen videót. Szóval figyeljétek a YouTube csatornánkat, mert érkezik még pár klip az új albumhoz!

(Az interjú elkészülte és véglegesítése után a lemez Kettészakítom című dalához készített szöveges videó is megjelent – a szerk.)

- Ősszel a Dalriada/Nevergreen dupla jubileumon, a Nightbreed fesztiválon, és a Moby Dickkel közösen Nagyváradon, valamint Karcagon játszottatok. Ezek a bulik hogyan sikerültek? Illetve, alakulnak-e már a jövő évi fellépések, és a koncertezés mellett milyen tervek vannak még a tarsolyban 2020-ra?

Ács S.: - Baromi jól sültek el ezek a bulik, talán a hazai pályás, Moby Dick-kel közös koncert volt a leghúzósabb. Szeretünk Smiciékkel játszani, ezek az akciók mindig ütnek. (nevet) Vannak tervek és már konkrétumok is, hamarosan jelentkezünk a részletekkel. Az a cél, hogy minél több helyre elvigyük az új lemezt. Figyeljétek a Facebook-oldalunkat!