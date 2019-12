Egyelőre nem szabadulhat Szögi Lajos egyik gyilkosa

Egyelőre nem szabadulhat feltételesen sem az olaszliszkai emberölési ügy 15 év fegyházbüntetésre ítélt harmadrendű vádlottja, mivel a Szegedi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú döntést.

Juhászné Prágai Erika, a törvényszék szóvivője kedden az MTI-vel azt közölte, hogy a három bíróból álló másodfokú tanács mellőzte az ügy harmadrendű vádlottjának feltételes szabadságra bocsátását.

A férfi a Szegedi Fegyház és Börtönben tölti szabadságvesztését. Ha letölti a tizenöt évet, akkor 2021. október 24-én szabadul. A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája november 26-án az elítélt feltételes szabadságra bocsátásáról döntött, ám az ügyész fellebbezett, így a végzés nem vált véglegessé.

A törvényszék másodfokú tanácsa megváltoztatta a döntést. Megállapította, hogy bár az elítélt a bv-intézetben kifogástalan magatartást tanúsított, amit jutalmai, az eltávozásokat követő viselkedése, az általa elvégzett tanfolyamok és a sértett családjának juttatandó kártérítés is alátámasztott, a bíróságnak vizsgálnia kell a törvénytisztelő életmódra való készségét is. Álláspontjuk szerint az elítélt szabadulása esetén közel kerülne korábbi környezetéhez, és nem zárható ki, hogy így "e készsége mérséklődne". Emellett úgy ítélték meg, hogy mivel a bűncselekmény helyben és az országos közvélemény előtt is ismert, ez megnehezítheti az elítélt számára a mindennapi feladatok ellátását, és visszaterelheti a korábbi "kriminális élethelyzetbe". Mindezért az elítélt a bíróság szerint továbbra is potenciális veszélyt jelent a társadalom tagjaira nézve.

A Debreceni Ítélőtábla 2009. november 13-án hozott jogerős ítéletet az olaszliszkai emberölés ügyben. Három vádlottat életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtott, hármat 15-17 év, kettőt pedig 10-10 év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélt társtettesként, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt.

Az ügy elsőrendű vádlottja 17 év fegyházbüntetést kapott, ő július 15-én hagyhatta el a börtönt, miután a bíróság feltételesen szabadságra bocsátotta.

Szögi Lajos tiszavasvári tanárt a gyermekei szeme láttára verték agyon 2006. október 15-én, a Borsod megyei Olaszliszkán, miután a feltételezések szerint - amit azóta az eljárás megcáfolt - elsodort egy kislányt, aki árokba esett, de nem sérült meg.