Rend van! - mondta az államtitkár, miután kiderült, Sztojkából nem lett bűnbánó bárányka

A hétfői napirend előtti felszólalások a NER újabb érdekes mélységeit mutatták be.

Gurmai Zita (MSZP) szocialista politikus kérdéseire adott államtitkári válaszból például kiderült, a kormányzat - legalábbis egyelőre - még szavak szintjén sem tud mit kezdeni a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mátrai Erőműben történt baleset, szivárgás ügyével.

Schanda Tamás államtitkár még csak meg sem említette az Erőmű nevét, igaz, a Katasztrófavédelem sem hozott még nyilvánosságra mérési adatokat. Annyi biztos, ez Erőmű belső kommunikációja szerint, hogy a szennyezett területeken

"munkát végző munkavállalók jellemzően a torok nyálkahártyájának és a szemnek irritációáról, valamint fejfájástól számoltak be. Továbbá a zsebeikben lévő fémek, pénzérmék, láncok elszíneződését tapasztalták."

Aztán az is kiderült, hogy az Orbán-kormány azért nem lép a klímaválság kapcsán, mert azt várja, hogy a propagandamédiája által alkalmatlannak tartott Karácsony Gergely főpolgármester milyen intézkedéseket kíván megtenni Budapesten. Az államtitkár megállapítása szerint egyelőre nem történt semmi értékelhető a fővárosban, amivel fellépnének a klímavészhelyzettel szemben, ezért a kormány sem csinál semmit.

Szomorú pillanatokkal gazdagodtunk a DK-s Vadai Ágnes kérdése után is. A politikus - többek között lelkésztanárokkal példálózva - arról beszélt, hogy a pártja ismét a parlament elé terjeszti javaslatát, amely arról szól, hogy a szexuális bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása elérhetővé váljon a nyilvánosság számára - így óvva a pedofiloktól a gyermekeket. Völner Pál államtitkár szerint ez továbbra is az elkövetők személyiségi jogait sértené, másrészt így is szigorúak a vonatkozó szabályozások. Úgy látja, hogy ezek megfelelő garanciát nyújtanak arra, hogy az elkövetők a későbbiekben se kerüljenek gyermekek közelébe.

Majd rátért a színházigazgatókra (a napokban pattant ki Gothár Péter ügye); szerinte ugyanis

a pedofília-kérdése csak egy porhintés, amivel fedezni akarják azokat a ragadozókat, akik Vadai Ágnesék "barátai" közül tönkretettek fiatal életeket.

Az LMP-s Demeter Márta Orbán Viktor minapi figyelmeztetéséből idézett; a kormányfő szerint ugfyanis a közelgő gazdasági válságról elég nyíltan beszélt:

"Optimista vagyok, de nehezebb idők jönnek, mint az előző évek voltak".

Az ellenzéki politikus ehhez azt fűzte hozzá, hogy szerinte túl nagy a kitettségünk a multinacionális cégekkel szemben, az autóipar adja a magyar GDP 20 százalékát, valamint idén 27 milliárd forintos munkahelyteremtési támogatást nyújtott a kormányzat a döntően külföldi cégek számára, ami azt jelenti, hogy egy-egy új munkahelyre 19 millió forint jutott.

Demeter Márta szerint a magyar kkv-kat kellene inkább támogatni.

Tállai András államtitkár 5 perces válaszában statisztikai adatokkal szórakoztatta a nyilvánosságot, bizonyítva, hogy 2010-hez képest mennyit fejlődött Magyarország. Amit viszont nem papírból olvasott fel (az utolsó 2-3 mondat...), az valóban fontos volt:

kell a kormány előrelátása, hogy a válság idejére a gazdaságvédelmi akcióterveket folyamatosan kidolgozza, és a parlament elé terjessze azokat.

A jobbikos Ander Balázs Marian Cozma egyik gyilkosának ügyét hozta fel. Mint ismert, Sztojka Iván, azután hogy nemrégiben szabadult, ismét rendőrkézbe került - ezúttal prostitúcióra való kényszerítés miatt.

A politikus arról is beszélt, hogy továbbra is vannak olyanok az országban, akik

"domesztikálatlan ordasként úgy tekintenek az embertársainkra, mint áldozatra".

Sztojka Iván sem lett "bűnbánó bárányka" a börtönbe - tette hozzá.

Emlékezetes, Sztojka Ivánt - a 2009-es gyilkosság után - először 20 évre, aztán 8 évre, majd 13 évre ítélték el, amiből végül elengedtek 4 év 5 hónapot - és szabadlábra került.

Ander Balázs szerint Marian Cozma meggyilkolásával nemcsak a magyar társadalmat, hanem a cigány-magyar együttélést, és minden jó érzésű cigányembert is szíven szúrtak.

Leszögezte, a Jobbik nem hajlandó belenyugodni abba, hogy a no-go zónák, "ellenséges törzsi területek" alakuljanak ki, és ha nem hajlandó a kormány meghozni a vonatkozó törvényeket, akkor azt ők fogják megtenni.

Megpróbáljuk megmenteni a magyar-cigány együttélés ügyét is

- fogalmazott.

Kontrát Károly államtitkár szerint meghozták a megfelelő szigorításokat, és Sztojka Iván nem a kormány, hanem a bíróság döntése után szabadul - aminek a függetlenségéért az ellenzék aggódik, tette hozzá.

Majd Pintér Sándort megidézve kijelentette:

"Magyarországon rend van! Magyarországon minden településen rend van és biztonság van!"

- majd még bónuszként bedobta: a kormány még a határokat is megvédte az illegális bevándorlóktól.