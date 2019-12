A fideszes politikus cége engedély nélkül üzemeltethet egy belvárosi szállodát - de bezárhatják

A 24.hu botlott bele a sztoriba. A Nagymező utca 66. szám alatti társasházból az idő haladtával szép lassan egy tök menő panzió lett. Az egyik szálláskínáló oldal adatai szerint a Bp Design Hotel & Apartman összesen 16 szobával és 34 férőhellyel rendelkezik, saját honlapjuk szerint a szálláshoz reggelit, sőt, reptéri ingyen taxit is biztosítanak a nonstop recepció és takarítás mellett. Egy kétszemélyes szoba 15–25 ezer forintba kerül éjszakánként, ami a belvárosi fekvést tekintve igen jutányos árnak számít.

A szállodát működtető cég egyébként az az Ublot Kft., amelynek egyik tulajdonosa a Fidesz Nógrád megyei országgyűlési képviselője, Becsó Zsolt.

Csakhogy a NAV nem adott felvilágosítást arról, hogy a Nagymező 66.-ból jelentettek-e be szállodai tevékenységet, a portál kérdését a kerületi jegyzőhöz irányítottak - hol viszont nem tudnak ilyen működésről. Szállodaüzemeltetéshez kell továbbá NÉBIH- és ÁNTSZ-engedély is.

A VI. kerületben (de máshol is) még az Airbnb-t is be kell jelenteni, nemcsak a szállodaszolgáltatást. Sőt, még az előbbihez is sok mindent kell igazolni, ahhoz pedig, hogy valami szállodának minősüljön, komoly feltételrendszere van a területet szabályozó 2009-es jogszabály szerint.

A kerület azt is jelezte a 24.hu-nak, hogy vizsgálatot indít az ügyben. Ez pedig zárulhat figyelmeztetéssel, pénzbüntetéssel, de akár bezáratással is, sőt, a fogyasztóvédelem is elmarasztalhatja a céget vásárlói megtévesztés miatt.