Michelisz fontos lépést tett a világkupa győzelem felé, mindkettő időmérőt megnyerte

Michelisz Norbert világkupa-éllovasként érkezett a WTCR szezonzáró, malajziai hétvégéjére, az előnyét az időmérőkön nyújtott remek teljesítményének köszönhetően még növelni is tudta.

Az első kvalifikáción négy tizedet vert a második Aurelien Panisra, legközelebbi riválisa, Esteban Guerrieri a 10. helyen végzett, a végső győzelemért szintén harcban lévő Yvan Muller csak a 16. pozíciót szerezte meg.

Michelisz lendülete kitartott a második időmérőre is, itt viszont már Guerrieri is magára talált és közvetlenül a magyar versenyző mögött, a második helyen futott be, Muller csak a 13. pozícióba tudott odaérni.

Michelisz előnye az összetettben Guerrierivel szemben 15 pont, Muller lemaradása 21 egység, de matematikailag még a 38 pontos hátrányban lévő Thed Björk sem szállt ki a versenyből.

A futamok vasárnap 8:15-kor, 11:15-kor és 13:10-kor kezdődnek, az Eurosport 1 élőben közvetíti őket. Ha Michelisz Norbert megnyeri a világkupát, a magyar autósport eddigi legnagyobb sikerét éri el.