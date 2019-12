Szürke farkas Vona! Az Origo főszerkesztője nem akarta arcát adni a hazugsághoz a bíróságon

Amilyen kínos volt annak idején a "Szürke farkas Vona", legalább olyan kellemetlen 2019 decemberének közepén is. Jellemző, hogy annyira sem veszi már komolyan hazugságát a kormányoldal, hogy azt arccal felvállalja valamelyik szereplője.

Ma ugyanis a Fővárosi Törvényszéken hallgatták volna meg tanúként Gábor Lászlót, az Origo főszerkesztőjét abban a személyiségi jogi perben, amelyet Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke indított a kormányzati propagandaoldal kiadója, a New Wave Media Group Kft. ellen, ám nem jelent meg a portál vezetője a tárgyaláson.

A kérdés jogosan merül fel az Olvasóban, hiszen több per is zajlik a közpénzből működtetett fake news hálózat, valamint az ex politikus között - amiről most szó esik, az a Szürke Farkas ügy. Vona Gábort ugyanis azzal is megvádolták, hogy amikor épp nem homoszexuális orgiákon vett részt, akkor szélsőséges török nacionalistákkal, pápa elleni merénylőkkel szövetkezett.

Ennek a hazugságnak külön érdekessége, hogy már 2017-ben megdőlt. Így még a választási kampány megkezdése előtt milliós kártérítést fizethetett ezért Vona Gábornak a kormánysajtó - közvetve persze az adófizető honpolgárok. (A legenda szerint Vona Gábor azzal zúdította magára Orbán Viktor személyes haragját, hogy szemtől szembe közölte a Fidesz elnökével, a Jobbik csak akkor támogatja az Alaptörvény-módosítást, ha a minden betelepítési kiskaput, így a letelepedésikötvény-programot is bezárják a "gazdag migránsok" előtt. A végeredmény ismert.)

Beismerték, hogy hazudtak: Vona soha nem tett hitet Allah mellett, és nem haverkodott terroristákkal sem Miután vége a választásnak, és a kétharmados kormány olvasatlanul vághatja kukába az ellenzéki törvényjavaslatokat, lassan a bíróságok is eljutnak oda, hogy a kampányban terjesztett fideszes pletykákról kimondják az ítéleteket: azt, hogy hazugságok voltak.

Bármilyen bárgyú is sztori, még 2020-ban is folytatódni fog. Ugyanis Gábor László hiába vette át az idézést, nem jelent meg a bírósági tárgyaláson. Így hiába kötelezte pénzbírság mellett adatszolgáltatásra a bíróság, a főszerkesztő a távolmaradása miatt nem számolt be sem arról, hogy a Vona Gábor lejáratását célzó cikket mennyien olvasták, illetve nem derült fény arra sem, hogy hol tették közre a helyreigazítást (mert ennek helye egyelőre még nem ismert).

Megkapó élmény volt, amikor a bíró kérdésére az alperes jogi képviselője, Tálosi Adrienn (Tálosi&Tálosi ügyvédi iroda) mindössze annyit közölt, részére nem adtak át semmilyen információt az olvasottsági adatok, valamint a helyreigazítással kapcsolatban, mindössze annyit tud, hogy a tanú átvette az idézést, illetve az alperesi oldal fenntartja azon véleményét, hogy az Origo főszerkesztőjének meghallgatása indokolatlan. Egyébként nem olyan rég írtunk arról, hogy a Tá[email protected]álosi iroda bevándorlóknak is szívesen segédkezik jogi ügyekben - amikor épp nem a "bevándorlásellenes" Origot védi. (Sajnálatos módon, cikkünk megjelenése után az iroda honlapja elérhetetlen - ha a kettő esemény között kapcsolat áll fent, akkor azt nagyon sajnáljuk ezúton is).

Mivel a tanú nem jelent meg a Törvényszék előtt, érdemben nem is haladhatott az ügy feltárása, amit Kummer Ákos, Vona Gábor jogi képviselője is firtatott a tárgyaláson. Amikor az ügyvéd arról beszélt, hogy szerinte "inspirálni" kellene az alperest annak érdekében, hogy vegye komolyan az eljárást, és szerinte erre megfelelő eszköz a bíróság által kiszabott pénzbírság lehetne, az ellenérdekelt oldal ügyvédje felnevetett. A szankció elmaradt, mi pedig várhatjuk a következő, immár februári fordulót.