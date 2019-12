Több mint 200 munkavállaló kerülhet az utcára: csoportos leépítésre készül a zalaegerszegi Eckerle is

2020 elején csoportos létszámleépítésre készül a zalaegerszegi Eckerle Automotive Zala Kft. - tudta meg az Alfahír. A német multi különböző berendezésekkel látja el az autóipar igényeit, és egyébként van egységük a zalai megyeszékhelyen kívül Kiskőrösön és Bólyban is.

A 225 zalaegerszegi munkavállalót viszont arról tájékoztatták, hogy

a Társaság vezetése 2019. december 3-án csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról határozott.

A döntés hátterében

"a munkáltató működésével összefüggő ok, a külföldi kereslet, megrendelésállomány lecsökkenése, abból adódóan tulajdonosi döntés értelmében a gyártási tevékenység 2020 év eleji leállítása és így a működéshez rendelkezésre álló források beszűkülése áll."

Egyébként a cég már előzetesen, november 11-én jelezte, hogy baj van, és tárgyalásra hívta a munkavállalók képviselőit, amelyre három alkalommal, november 18-án, 27-én és december 3-án került sor. Ezeken már akkor jelezték,

a munkáltató a csoportos létszámcsökkentés elkerülésére lehetőséget nem lát.

A megrendelés-állomány az autóiparban tapasztalható kereslet-változás miatt folyamatosan csökken, és a jelen ismereteik szerint ebben a tendenciában 2020-ban sem lesz pozitív irányú elmozdulás.

S mivel biztosítani kell az elfogadott megrendelések legyártását, a gyártógépek egy részének áttelepítését a bólyi, illetőleg a kolozsvári telephelyre, valamint a teljes leállításhoz szükséges erőforrásokat, több lépcsősre tervezik a felmondások végrehajtását (2020. január 9-ét február 7-ét, valamint a bezáráshoz kötött feladatok végrehajtása utáni időpontot határozták meg).

Egyébként a cégvezetés azt is jelezte, hogy aktív egyeztetéseket folytat a Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával a leépítés következményeinek enyhítési lehetőségeiről.

Mindenesetre már megkezdték a leépítés első hullámában érintett munkavállalók írásbeli tájékoztatását a munkaviszonyuk tervezett megszüntetéséről. Ebben a december 4-én kelt tájékoztatásban egyébként az érintett munkavállalóval sajnálattal közlik, hogy a cég vezetés döntése értelmében a munkaviszonya a legkorábban 30 nap múlva megszüntetésre kerül.

"ellenkező tájékoztatásunk hiányában a felmondás átadására 2020. január 9-én 13:00 órakor az Étkezőben kerül sor".

Természetesen kerestük az Eckerlét is, telefonon végül Vásárhelyi Lászlót, az egyik cégvezetőt értük el, aki elmondta, hogy jelen pillanatban nincs engedélye információkat kiadni, minden más híresztelés pletyka. Azt azonban elismerte, hogy ugyan most még nem zajlik, de 2020-ban csoportos létszámleépítés indul a cégnél.

Arra a kérdésünkre, hogy megszűnik-e a termelés, közölte: jelen pillanatban átstrukturálások, optimalizálások zajlanak, és hogy mit fog hozni 2020 második, harmadik negyedéve, azt ma még nem tudja megmondani.

Vásárhelyi László egyébként jelezte, az Eckerle Automotive Zala Kft. 2017 után 2019/2020-ra is elnyerte a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara "Megbízható Munkaadó" címét (tehát a leépítés/bezárás évére...), ami azt jelenti, hogy gondoskodni fognak a dolgozóikról, és tárgyalnak a zalaegerszegi városvezetéssel.

Annyit még elárult, hogy jelenleg 225 dolgozójuk van, és közülük a mai napig még senki nem kapta meg a felmondását. Ha nem szűnik meg a gyár teljes működése, és csak egy átstrukturálás zajlik le, abban az esetben még nem tudni, hány embert érinthet majd az elbocsájtás, ugyanakkor

az is egy reális forgatókönyv, hogy a zalaegerszegi üzemet is csődbe viszi a nyugati autóipar hazánkba is begyűrűző válsága..

Egyébként az üzem dolgozói arról tájékoztattak minket, hogy a gyártósorok gépeit el kezdték leszerelni, és elszállítani - ez pedig nem túl reménykeltő.

Részlet a tájékoztatóból





Az 1968-ban alapított Eckerle Csoport ma már több mint 4.500 munkatársának biztosít munkahelyet a világ tíz telephelyén. Az Eckerle Csoport évente több mint 160 millió szénkeferendszert és EC modult fejleszt és gyárt - olvasható ma még a cég honlapján.

Kerestük a zalaegerszegi önkormányzatot is, a Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya telefonon nem tudott tájékoztatást adni az Eckerlével zajló egyeztetésekről, amint írásban válaszolnak, frissítjük a cikkünket.