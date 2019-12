Elképesztő, ahogy az ausztrál tűzoltók járművét elnyelik a lángok - VIDEÓVAL

Hátborzongató videót tett közzé az ausztráliai Új-Dél-Wales tűzoltósága arról, ahogy egyik egységük egy égő erdőn halad keresztül, de a járművet elnyelik egy időre a lángok.

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9