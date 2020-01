Kurz bejelentette: megállapodtak a Zöldekkel

Vasárnap az Alfahíren is beszámoltunk arról, hogy megszületett szombat éjjel az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Zöldek előzetes koalíciós megállapodása. Sebastian Kurz és Werner Kogler vasárnap reggel azt nyilatkozták, hogy a hét közepén eljuthatnak a végleges megállapodásig is. „A célba még nem értünk be, de elmozdítottuk a legfőbb akadályokat, amelyek a megállapodás útjában álltak" - jelentette ki Kurz az APA osztrák hírügynökségnek.