Russell Crowe a lángokkal küzdő Ausztráliából üzent a Golden Globe-díjátadóra

Az Ausztráliában pusztító bozóttűz miatt nem vett részt a vasárnap esti Golden Globe-díjátadón Russell Crowe ausztrál színész, aki így nem tudta ott átvenni A legharsányabb hang (The Loudest Voice) című minisorozatban nyújtott szerepéért kapott díjat.

Üzenetében - amit Jennifer Aniston tolmácsolt - a klímaváltozás valós fenyegetésére hívta fel a figyelmet, amelynek az Ausztráliában kibontakozó tragédia is köszönhető, ezért jelenleg a családját védi a szülőhazájában.

Crowe szerint a tudományra építve a megújuló energia felé kell fordulnunk, tisztelni a bolygónkat, amiért egy egyedi és lenyűgöző hely.

