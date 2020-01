Fekete-Győr: a DK és a Momentum fogja meghatározni az ellenzék politikáját

Tartalmas és egyben tanulságos interjút adott Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a Magyar Narancsnak. Többek között kijelentette, hogy ennyire sok pártra (mint most) nincs kereslet az ellenzéki oldalon, és elsősorban két párt, a Demokratikus Koalíció, illetve a Momentum fogja meghatározni az ellenzék 2022 utáni politikáját.

- fejtette ki Fekete-Győr András a Magyar Narancsnak.

A Momentum vezetője szerint a választók döntöttek, „ők maguk tisztítják meg az ellenzéki palettát”. Hozzátette:

„Idő, amíg ez be is érik, de a '22-es választás több pártnak is a véget fogja jelenteni.”