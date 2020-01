Irán-USA konfliktus: Jobbik szerint Orbán Viktor álláspontja felelőtlen és veszélyes

A Jobbik álláspontja szerint Kászim Szulejmáni iráni vezető megölése rendkívül negatív folyamatokat indíthat el mind a Közel-Keleten, mind pedig a világban. A párt sajnálatosnak tartja, hogy az amerikai vezetés az utóbbi időszakban a tárgyalásos, diplomáciai rendezés helyett egyre inkább az egyoldalú lépéseket részesítette előnyben közel-keleti politikájában. Mint fogalmaztak, Szulejmáni megölése ennek egy igen súlyos esete, mely a jövőben előforduló nemzetközi konfliktusok rendezésére nézve is rossz példával jár elöl. A Jobbik meggyőződése szerint a diplomáciában nem véletlenül alakult ki az állami vezetők és diplomaták védett helyzetének tiszteletben tartása, függetlenül az egyes államok politikájáról alkotott véleményektől.

"A Trump-adminisztráció tette ilyen módon nem csak egy iráni vezető, hanem a civilizált világ szokásai ellen is irányult"

- szögezte le a Jobbik közleményében.

Továbbá különösen veszélyesnek tartják az ilyen lépéseket a mártírkultuszhoz egyébként is vonzódó Közel-Keleten, ahol a beavatkozás újra felszíthatja a nyugatellenességet és a politikai, valamint vallási radikalizmust az amúgy is instabil régióban, ez pedig a magyar államhatáron belüli biztonsági helyzetre is negatív hatással lehet.

Hangsúlyozzák, ismerik és értik az Amerikai Egyesült Államok aggodalmait, ugyanakkor meggyőződésük, hogy

"az Iránnal kötött atomalku kölcsönös tiszteletben tartása valamennyi fél érdekeit sokkal inkább szolgálta volna. Fontos megjegyezni, hogy a kialakult helyzet nem csak a Közel-Keleten gerjeszt feszültséget, de az Európa és az Egyesült Államok közötti szövetségi rendszerben is"

- írták.

A Jobbik örömmel tapasztalja, hogy az európai külügy jól, a békés rendezést szem előtt tartva reagált a súlyos helyzetre. Úgy gondolják, hogy most mindennél nagyobb szükség van arra, hogy az Európai Unió tagállamai meghatározzák a közös álláspontot és együtt cselekedjenek. Bizakodásukat erősíti az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek az a korábbi ígérete, mely szerint a Bizottság a korábbiaknál határozottabban kíván fellépni az Európát is érintő geopolitikai kérdésekben.

Kérdésesnek nevezik ugyanakkor, hogy a szükséges közös európai fellépést ezúttal az Orbán-kormány mennyire fogja akadályozni, a miniszterelnök ugyanis azt szeretné, ha az európai álláspont az amerikai-izraelihez közeledne Irán megítélését illetően -

a Jobbik szerint ez "felelőtlen, veszélyes, távol áll a magyar és uniós érdekektől."

Jelenleg Európa és Magyarország biztonságának kell lennie az első számú, legfontosabb szempontnak - szögezte le a párt közleményében.