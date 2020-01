Iráni válság: Nem tüntetni, megemlékezni ment a brit nagykövet mielőtt előállították

Az Északi Áramlat-2 gázvezeték építését be kell fejezni, azzal Németország és más európai országok is nyerni fognak - jelentette ki az MTI tudósítása szerint Angela Merkel német kancellár a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közösen megtartott szombati moszkvai sajtóértekezletén. Merkel hangsúlyozta, hogy mindenki érdekelt a gázellátás diverzifikálásában, és az Északi Áramlat-2 kereskedelmi projekt, amelynek befejezését Németország a meghirdetett amerikai szankciók ellenére is támogatja.