Fenyegető leveleket kaptak a gyöngyöspatai romák

Orbán Viktor úgy döntött, hogy kormányzásának tizedik évében, továbbra is Farkas Flóriánnal az oldalán, migránsok hiányában ideje előhúzni a cigánykérdést. Na, nem úgy, hogy bármire is megoldással szolgáljon, csak éppen annyira, hogy felszítsa a társadalomban egyébként is parázsló tüzet a cigányság ellen.

Az ötlet, hogy a gyöngyöspatai romáknak megítélt összeget az illetékes családok ne pénz formájában kapják meg, hanem felzárkóztató programok és képzések keretében, támogatandó is lenne. Csak az a helyzet, hogy a bíróság pénzt ítélt meg, így a romáknak joguk van visszautasítani a természetbeni juttatásra tett ajánlatot. És ezen jogukkal, ahogy várható volt, éltek is. Mi is írtunk a megbeszélésről, amin erről döntöttek, ahogy az egész magyar sajtó beszámolt róla. Sőt a fideszközeli média legalább annyit foglalkozik a témával, mint a migránsokkal. A miniszterelnök nyilatkozatai után pedig nincs mit csodálkozni azon, hogy a társadalom néhány tagja feljogosítva érzi magát a támadásra.

A Gyöngyöspatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat állítása szerint két gyöngyöspatai roma kapott fenyegető levelet csütörtökön, amelyek brutális hangnemben támadják a hazai cigányságot, miután a miniszterelnök kijelentette, mélyen sértené a magyarok igazságérzetét, ha kifizetnék a bíróság által jogerősen megítélt kártérítést a gyöngyöspatai romáknak. Az önkormányzat Facebook-bejegyzése szerint az érintettek megtették a feljelentést a fenyegetések miatt.



Farkas Lilla, a roma diákokat képviselő Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány vezetője az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a leveleken bélyeg sem volt és azt a címzetteknek kellett megfizetnie a postásnak. Noha egy postásként dolgozó forrásunk szerint ilyen nem lehetséges, hiszen, ha nincs bélyeg, akkor a postás nem viszi ki a levelet.

Farkas Lilla továbbá az ügyben vizsgálatot indító ombudsmanhelyetteshez fordult megtorlás miatt, mert Horváth László országgyűlési képviselő az ő alapítványát is személyesen kezdte támadni. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben azt a magatartást nevezik így, ha valaki "az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget."

Mindeközben Beneda Attila, az Emmi család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának ülésén az ügyre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy

"Szeretnék mindenkit teljességgel megnyugtatni abban, hogy a magyar kormány természetesen tiszteletben tartja a független magyar bíróságnak a döntését és mindenképpen szeretnénk elkerülni annak a legkisebb esélyét is, hogy akár ez a Kúria döntése által keletkezett bármilyen pénzbeli vagy természetbeli kifizetés az ne az érintettekhez, ne a gyermekekhez jusson."