Újságírókat inzultáltak és egymásnak estek a tüntetők a Fidesz antigyűlölet tüntetésén

Több sajtótermék is arról ír, hogy nem sikerült békésre a kormánypárt tüntetése. Mint ismert, az Erzsébet körúton jelenleg is zajló mulatságot azért hirdették meg, mert a VII. kerület DK-s polgármestere, Niedermüller Péter az ATV-ben azt mondta:

„Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, hogy ha lehántod ezeket a gyűlölet valamiket, amiket ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen. Ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük, bocsánatot kérek. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből – mondom csöndesen nektek.”

A finoman szólva is magas labdát a Fidesz nyilván le is csapta azonnal, s gyorsan össze is hívott egy tüntetést az VII. kerületi polgármesteri hivatal elé.

A béke, a szeretet és tolerancia rendezvényén többek között felszólal az írásaikban a tiszteletre, elfogadásra és egymás iránti türelemre tanító Bayer Zsolt publicista és Huth Gergely, a Pestisracok.hu főszerkesztője. Az esemény fényét emeli még Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke, Hollik István, a Fidesz szóvivője és Bajkai István országgyűlési képviselője.

Több sajtótermék értesülése szerint ugyanakkor a helyszínen rohamrendőrök nem, csupán járőrök voltak, így a tüntetők és ellentüntetők nyugodtan véleményt cserélhettek a maguk módján, tovább emelve az esemény rangját, fényét.

Természetesen nem maradhatott ki a tüntetéseken minden alkalommal felbukkanó, magát rendszeresen újságírónak tituláló Bede Zsolt sem, aki ezúttal Hont András publicistát, a HVG munkatársát igyekezett érveivel meggyőzni, vagyis inzultálta és lökdöste, emellett finoman utalt arra, hogy szerinte nem feltétlenül hiteles a publicista jelenléte, amikor közölte:

"Takarodj innen!"

Szerencsére az angol tudását ezúttal nem szabadította rá a környezetére.

A rendezvényen sajnos nem szólalnak fel ugyanakkor a Pesti Srácok munkatársai, akik a múlt héten a németek kiirtásán viccelődtek. Kár, hiszen biztosan tudták volna tovább emelni a rendezvény színvonalát.