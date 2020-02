A Néppárt tagja marad a Fidesz

Eldőlt, hogy a Fidesz egyelőre a Néppárt tagja marad, de meghosszabbítják a felfüggesztést. A hvg.hu információi szerint 2021-ben külön kongresszust tartanak a témában, viszont ott sem konkrétan a magyar kormánypárt, hanem az EPP alapértékeinek meghatározása lesz terítéken.

A Welt am Sonntag értesülései is erről szólnak, a német lap arról számolt be, hogy a Néppárt egy magatartási kódexet írhat elő a tagszervezeteknek: