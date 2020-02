A felfüggesztett Fidesz egyre inkább nem tartja a Néppárt frakciófegyelmét

Az Európai Néppárt (EPP) továbbra is felfüggesztve tartja a Fidesz tagságát, jövőre pedig külön kongresszust tartanak arról, hogy mit is kezdjenek a magyar kormánypárttal. A sajtó közben azt találgatja, hogy milyen új szövetségeseket kereshet magának Orbán Viktor, ha esetleg magától lépne ki a Néppártból. A legutóbbi nyilatkozatai inkább kivárásról tanúskodnak, mégis jelzésértékű lehet, hogy a néppárti kongresszus napján a Rómában zajló Nemzeti Konzervativizmus című konferencián vett részt. Ennek kapcsán újra megosztotta januári elemzését a brüsszeli VoteWatch think tank a Twitteren.

Ez alapján jelentősen csökkent az EPP belső egysége az előző parlamenti ciklushoz képest. Az új ciklus első hat hónapjában az EPP belső egysége (azaz frakciófegyelme) alacsonyabb volt, mint a Renew Europe frakcióé, erre sok éve nem volt példa.

While Fidesz' EPP membership remains suspended indefinitely, MEPs from #Orban’s party are increasingly diverging from EPP’s positions. During term 9, #Fidesz voted more alongside ECR than EPP, confirming the rumors of an imminent divorce.



Discover more 👉 https://t.co/GeQ3PccUB3 pic.twitter.com/dlw2NIlnca — VoteWatch Europe (@VoteWatchEurope) February 5, 2020

Ez nem csak azért fontos, mert az EPP a kulcserő a Von der Leyen-bizottság mögött felállt többségben, hanem azért is, mert megmutatja, hogy az EPP küszködve igyekszik tartani az egységet, miközben nő rajta a nyomás a jobboldali-nacionalista szélsőségek irányából.

A VoteWatch szerint mivel ez a nyomás egyre nagyobb, folyamatosan csökken az EPP mozgástere a progresszívabb erőkkel kötendő kompromisszumok esetében.

Az elemzés azt is megállapítja, hogy a Fidesz egyre jobban eltér az EPP-s álláspontoktól. A jelenlegi ciklusban a magyar kormánypárt többször szavazott együtt az ECR-rel (Európai Konzervatívok és Reformisták - akikkel mostanság gyakran összeboronálják Orbán Viktort, ennek tagja ugyanis a lengyel kormányzópárt, a PiS is), mint az EPP-vel. A brüsszeli think tank úgy véli, ez arra utal, hogy komolyan kell venni a Fidesz kiválásáról szóló pletykákat. Bizonyos érzékeny társadalmi kérdésekben, mint a bevándorlás, a gender vagy az oktatás a Fidesz többször szavaz együtt az ID-vel (az Identitás és Demokrácia tagjai közé tartozik Matteo Salvini pártja, a Lega, és a Marine Le Pen féle Nemzeti Tömörülés), mint az EPP-vel – teszi hozzá a VoteWatch.

Orbán Viktor és Matteo Salvini találkozása Rómában. Lesznek-e még egy frakcióban? Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Általánosságban nézve is vita van a Néppárton belül a jobboldali és a liberális-centrista erők között. Egyelőre úgy tűnik, hogy a jobboldalibb tagok nem tudják átvenni az irányítást. A francia Republikánusok, – Orbán kevés megmaradt néppárti szövetségeseinek egyike –, is egyre inkább eltávolodik a néppárti iránytól – olvasható az elemzésben.

A VoteWatch szerint az EPP-s kollégákkal való véleménykülönbségek fő oka, hogy a franciák keményebb álláspontot képviselnek a migráció, a család és más identitási kérdésekben, de a költségvetési és nemzetközi kereskedelmi ügyekben pedig inkább balra húznak. A franciák például a baloldallal szavaznak együtt a kohéziós politikáról és a mezőgazdaságról. Itt egyértelműen látszik a Nemzeti Tömörülés erősödésének hatása, a Republikánusok ezért váltottak keményebb migrációs politikára, és kezdtek jobban odafigyelni a társadalmi kérdésekre.

A think tank elemzése azt írja: a franciák elszigetelődése azért is fontos kérdés, mert a Republikánusok – akkor még UMP néven – az EPP egyik legnagyobb pártja voltak – még ha a francia jobboldal mindig meglévő megosztottsága meg is akadályozta őket abban, hogy veszélyeztessék a német CDU (Kereszténydemokrata Unió) dominanciáját. A Republikánusok romló választási eredményei azonban csökkentették a pártcsaládon belüli jelentőségüket (a Néppárt tavaly novemberi tisztújításáig, Donald Tusk előtt a Fideszt szintén élesen kritizáló Joseph Daul volt a pártcsalád elnöke), így még kevesebb lehetőségük van arra, hogy ellensúlyozzák a német dominanciát.

Arról az Alfahíren többször is írtunk már, hogy a német álláspont döntő lehet a Néppárt jövője és a Fidesz néppárti tagságának szempontjából is. Egészen biztos, hogy mindezek szóba kerülnek majd Orbán Viktor és Angela Merkel február 10-i berlini találkozóján is. A kormányfő az előzetes tervek szerint Annegret Kramp-Karrenbauerrel, a CDU elnökével is megbeszélést folytat.