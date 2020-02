Vasárnapi sajtótájékoztatóján a Jobbik országgyűlési képviselője, Varga-Damm Andrea arra szólította fel a kormányt és a Magyar Posta vezetését, hogy tanúsítson nagyobb megbecsülést a postai dolgozók irányába.

A jobboldali konzervatív párt képviselője szerint éhbérért dolgoztatják a postai dolgozókat, akik saját munkájuk mellett már biztosítási ügynököt, szerencsejáték árusítót vagy éppen édességbolti eladót is kell játszaniuk.

Varga-Damm Andrea hozzátette, hogy számításai szerint, ha figyelembe veszi a postai díjak áremelkedését, a levélforgalom és a postások létszámának csökkenését, akkor nagyjából mára legalább

483 000 ft bruttó átlagbér járna nekik.

Kiemelte, a posta vezérigazgatójának a havi bére és jutalma 24 postai dolgozó fizetését teszi ki.

"Nyújt ez a vezető olyan munkát, hogy 24 postás teljes munkájának értékét érdemelje ki?"

- tette fel a kérdést a Jobbik politikusa.

Leszögezte, hogy míg 2000-ben 51 milliárd forint volt a cég bevétele, addig 2018-ban már 217 milliárd, tehát volna elegendő forrása a vezetésnek a tisztességes bérekhez.

"Kérdés, hogy mikor fogja a kormányzat végre megbecsülni a postai dolgozókat és nem kilopni a posta gazdasági vérkeringéséből a postásoknak járó bért."

- összegezte a képviselőnő.

Akinek nincs félnivalója, támogatja

A Jobbik országgyűlési képviselőjénél érdeklődtünk arról is, hogy miért nyújtott be a héten olyan határozati javaslatot, amely szerint időszakonként az országgyűlési képviselők drogteszt készíttetésére lennének kötelesek. A politikus elmondta, hogy már a ciklus kezdetén szeretett volna egy ilyen javaslattal élni, de most látta elérkezettnek az idejét.

"Fiatal ügyvéd koromban rengeteg kirendelést kaptam, amikor drogfogyasztókat kellett védenem. Ezek az eljárások sok-sok éven keresztül tartottak. Ezeken a fiatalokon keresztül láttam, hogy a különböző kábítószerek, milyen személyiségtorzulásokat eredményeztek."

Hozzátette, hogy a parlamenti képviselőknek példát kellene mutatnia a tekintetben is, hogy egyáltalán nem használnak ilyen tudatmódosító szereket. Véleménye szerint az a képviselő, akinek nincs félnivalója, támogatnia kell ezt a javaslatot.