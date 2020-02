Időközi választás: Megrázták a gyűlöletfát, és élvezik a gyümölcsét

Taktikát változtattak a kormánypártok. Az eddig meglehetősen udvarias és visszafogott stílusban zajló időközi választás néhány nappal ezelőtt gyökeresen megváltozott: az ellenzéki közös jelöltjét, Kálló Gergelyt gyalázó Facebook-posztok, plakátjainak lefújása és a gyalázkodó szórólapok megjelenése egyértelműen jelzi, újraszabta a kampánydzsekit a Fidesz, vélhetően azért, mert a pozitív kampány nem hozta meg a kellő eredményt.

Nincs kontroll, s nincs már fék

A Molnár Tibor független jelöltet támogató kormánypártok a már rég bevált, már-már hagyományosnak mondható taktikai elemeket vetik be most is, így a plakátrongálás és átmatricázás, a közösségi médiában a kamu profilok által terjesztett dezinformációk és persze a településeken osztogatott nettó gyalázkodások is a repertoár részét képezik.

Az egyik állandóan visszatérő elem, miszerint Kálló Gergely egy "gyüttment", s valójában budapesti. Ez tényszerűen nem igaz, Kálló többször is megerősítette: Dunaújvárosban él és lakik, évekkel ezelőtt elköltözött a fővárosból.

Persze boldog ország lennénk, ha ez lenne a gödör alja, de sajnos ez még csak a széle.

Szórólapokon és a közösségi média homályzónájában terítik Kálló állítólagos fizetését, illetve azt, hogy az előző választásokon hány százalékot ért el. A választásokon edződött jobb sorsra érdemes szavazópolgár persze erre már csak legyint, látott már elég ilyet.

Új elem viszont - jómagam legalábbis erre még nem láttam példát - egy képviselőjelölt testi adottságain való gúnyolódás, amit egészséges lelkületű emberek általában középiskola harmadik osztályára kinőnek. Persze legyünk nyitottak, fogadjuk el, hogy sok honfitársunknak nem sikerült ezt az akadályt átlépni, még ha jól tudjuk, hogy a legtöbb ilyen oldalt kamuprofilokkal hoznak létre és kamuprofilok segítségével töltenek fel tartalommal.

Persze ne higgyük, hogy csak az otromba lejáratásoknak és gyalázkodásoknak van itt helye: a fideszes támogatással induló jelölt és a Mi Hazánk képviselőjelöltje is helyet kap a felületeken, utóbbi nyilván annyit kap, amennyit engednek nekik a központból.

Ahogyan azt az utóbbi években már megszoktuk, a közéleti tébolyda nem korlátozódik a közösségi médiára, így a már-már szokványos plakátrongálások és átmatricázások is mindennaposakká váltak a választókerületben.

Kálló: "Az itt élők már kétszer nemet mondtak a gyűlöletkeltésre és hazugságokra, bízom benne, hogy harmadjára is nemet fognak"

"Nincs fél éve, hogy azt terjesztették rólunk, hogy kutyahússal etetnénk a Dunaújvárosiakat Pintér Tamás megválasztása esetén. A plakátrongálásra és a lejárató szórólapra is csak annyit tudok mondani: megszoktuk már, hogy a Fidesz bármire képes a győzelem érdekében"

- mondta lapunk érdeklődésére Kálló Gergely. Emlékeztetett: az itt élők már kétszer nemet mondtak a gyűlöletkeltésre és hazugságokra, s mint mondta: bízik benne, hogy harmadjára is nemet fognak.

"A visszajelzéseik egyébként nagyon jól esnek, rengeteg üzenetet kaptam, támogatásukról biztattak az emberek. Mi végig pozitív kampányt folytattunk két okból: az egyik a saját lelkiismeretem, nem akarok más lejáratásával, hazugságokkal nyerni. A másik pedig az itt élők figyelembe vétele. Rongált plakátoknál csúnyább utcakép nincs. Megvezetni, elbizonytalanítani, zavart kelteni pedig erkölcstelen dolog, amiknek szintén nem teszek ki a választókat. Sajnálom, hogy Molnár Tibor, vagy az őt támogató Fidesz ezt megtette."

Információink szerint egyes lejárató anyagokat a fideszes támogatottsággal induló független jelölt, Molnár Tibor nevében terítik, ugyanakkor ez természetesen nem jelenti azt, hogy köze is van hozzá. Ennél sokatmondóbb, hogy a független jelölt bizony konkrét fideszes segítséggel gyűjtötte az aláírásokat a kampányban:

Fideszes aláírásgyűjtő íveken gyűjt aláírást Dunaújvárosban a független képviselőjelölt Ahogyan arról már többször írtunk, a dunaújvárosi időközi választás rég látott fordulatot hozott. A városban az őszi önkormányzati választás csúfos kudarcot hozott a Fidesz számára, amire láthatóan nem sikerült megoldást találniuk a kormánypártoknak. A meggyengült helyi szervezetnek ugyanis nem sikerült hiteles és vállalható, egyben népszerű jelöltet kiállítani, így végül egy kiadós szerencsétlenkedés után Molnár Tibort, Iváncsa polgármesterét indítják, papíron függetlenként, a valóságban fideszes támogatással.

Természetesen beszállt a kampányba a fideszes sajtó is. A Fejér megyei Hírlap szerdán különkiadással jelentkezett, amiben nyíltan és minden szemérmességet félretéve kampányolnak Molnár mellett. Úgy tudjuk, hogy a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány tulajdonában álló lap ezúttal ingyenes volt, amit a nem előfizetők postaládájába is bedobáltak.

A választókerület lakosságát tehát alaposan megdolgozták, kérdés, hogy mire lesz ez elég most vasárnap.

Egy biztos, a hétfői nyugalmat már nagyon sokan várják.