Egymillió forint behajtás után 650 ezres jutalom?

Minden egymillió forintos kintlévőség behajtása után egyhavi bérét, vagyis bruttó 650 ezer forintot, de éves szinten maximum kéthavi járandóságát kapta meg prémiumként tavaly októberig a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. korábbi vezérigazgatója - írja a Nepszava.hu.

A számok nyelvén ez azt jelentette, ha a cégnek kétmillió forint hasznot hozott, az a közterhekkel együtt több mint 1,6 millió forintjába került az önkormányzati cégnek.

Ahogy arról többször is beszámoltunk, Nagykanizsán ugyan kormánypárti polgármestert választottak meg ősszel, ám a közgyűlés ellenzéki többségű lett. Az Éljen VárosuNk! Egyesület (ÉVE) frakciója tavaly novemberben hét másik önkormányzati cégvezetővel együtt menesztette a vagyongazdálkodás első emberét is.

Így vesztette el a Fidesz Nagykanizsát Nagykanizsán október 13-án a fideszes Balogh László lett a polgármester a voksok 49,3 százalékával - mindössze 494 szavazattal előzte meg az ellenzéki kihívóját, Hári Tibort -, ám a 10 városi szavazókerületből 6-ot az ellenzék nyert meg. Ez a kompenzációs listáról bejutottakkal és a polgármesterrel együtt azt jelenti, hogy a képviselőtestületben egy fős ellenzéki többség alakult ki.

"A prémium kifizetéséről szóló előterjesztést kénytelenek voltunk megszavazni, ugyanis szerződés alapján jár neki a pénz, még ha nem is értettünk vele egyet"

– mondta a Népszavának Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője.

Ugyanakkor a lapnak azt is hozzátette: vagyongazdálkodási vezetőként a kintlévőségek behajtása is a vezérigazgatói feladatok közé tartozott, vagyis azért kapott prémiumot, amiért a fizetését is felvette. Ráadásul az előterjesztésben részletesen nem is szerepelt, mire kapta a jutalmát.

"Sajnos nem volt mit tenni, hisz a szerződésben leírtak teljesültek. Annak már az előző ciklusban is folyamatosan hangot adott az akkori ellenzék, hogy ezek nem prémiumfeladatok, hanem sima tevékenység, ami a munkájuk. Egyébként pont a vagyongazdálkodás az ékes példa, hogy jó döntést hoztunk amikor leváltottuk a vezetőt, mert neki nem az volt a feladata, hogy "Dagobert bácsiként" üljön a pénzek felett, hanem abból csinálja a dolgát"

- ezt már Berta Krisztián, az egyesület színeiben egyéni körzetet nyerő jobbikos politikus mondta lapunknak.

Az önkormányzati cégvezetők sokmilliós premizálása más településeken is okozott már felháborodást: Szekszárdon az októberi választás előtt szavazott meg az akkor még kormánypárti többségű testület sokmilliós jutalmakat, a kulturális központot üzemeltető kft. vezetője – aki kormánypárti színekben indult az önkormányzati választáson – féléves fizetésének megfelelő jutalmat kapott, de Miskolcnak is több tízmillió forintjába került, hogy az előző, Fidesz-KDNP-s többségű testület olyan szerződést kötött az önkormányzati cégek vezetőivel, hogy távozásukkor komoly prémiumra számíthattak.