XIV. Leó: pünkösdkor a Bábelnél kezdődött zűrzavart megszüntette a Lélek által teremtett harmónia

A Szentlélek legyőzi az apostolok félelmeit, megszabadítja őket belső bilincseiktől, gyógyítja sebeiket, erővel keni fel őket, és bátorságot önt beléjük, hogy kimenjenek és elinduljanak, hogy mindenkinek hirdessék Isten tetteit – mondta pünkösdi szentmiséjének homíliájában XIV. Leó pápa. A Szentatya utalt XVI. Benedek pápa húsz évvel ezelőtt elmondott szavaira is, mely szerint

„a Szentlélek megszünteti a Bábelnél kezdődött szakadást – a szívek zűrzavarát, mely egymás ellen fordít bennünket –, és megnyitja a határokat. (…) Az Egyháznak meg kell nyitnia a határokat a népek között, és le kell bontania az osztályok és rasszok közti falakat. Az Egyházban nem szabad sem megfeledkezni róluk, sem megvetni őket. Az Egyházban csak Jézus Krisztus szabad fivérei és nővérei vannak”.

A katolikus egyházfő azt mondta, a Szentlélek megnyitja életünket a szeretetre. Az Úrnak ez a jelenléte feloldja keménységünket, bezárkózásunkat, önzésünket, megbénító félelmeinket, az önmagunk körül forgásra késztető narcizmusunkat.

„Szomorú látni, hogy egy olyan világban, ahol az egymáshoz kapcsolódás lehetőségei megsokszorozódnak, paradox módon annak veszélye fenyeget bennünket, hogy egyre magányosabbak leszünk; bár mindig hálózatra kapcsolódunk, mégsem tudunk „hálózatot alkotni”, bár mindig tömegbe vegyülünk, mégis hontalan és magányos utazók maradunk”

– hangsúlyozta XIV. Leó, majd hozzátette, a Lélek megnyitja a határokat bennünk, hogy életünk vendégszerető térré váljon, a Lélek a kapcsolatainkban is megnyitja a határokat.

Isten szeretete révén képesek leszünk arra, hogy legyőzzük merevségünket, hogy legyőzzük a tőlünk különbözőtől való félelmünket, hogy megzabolázzuk a bennünk kavargó indulatokat – mutatott rá az egyházi vezető. De a Lélek azokat a rejtettebb veszélyeket is átalakítja, amelyek beszennyezik kapcsolatainkat, mint például a meg nem értések, az előítéletek, egymás kihasználása – húzta alá. A Szentatya kitért arra is, amikor a kapcsolatot megrontja a másik feletti uralkodás vágya, egy olyan magatartásmód, amely gyakran erőszakhoz vezet, amint azt – sajnálatos módon – a közelmúltban történt számos nőgyilkosság esete is mutatja.

XIV. Leó kiemelte,

pünkösdkor az apostolok azoknak az embereknek a nyelvén beszéltek, akikkel találkoztak, és a bábeli zűrzavart végre megszüntette a Lélek által teremtett harmónia.

Lapunk a katolikus egyházfőhöz hasonló gondolatokat fogalmazott meg pünkösdi publicisztikájában is.

A Szentatya nemcsak XVI. Benedek, hanem Ferenc pápa egy korábbi pünkösdi szentbeszédére is utalt. nemrég elhunyt elődjének két évvel ezelőtti üzenetét idézve azt mondta,

„a mai világban sok a viszály, sok a megosztottság. Mindannyian kapcsolatban állunk egymással, mégis úgy érezzük, hogy egymástól elszakadva élünk; érzéketlenné tesz bennünket a közöny, és padlóra küld a magány”.

Úgy fogalmazott, mindennek tragikus jelei a bolygónkat feldúló háborúk. Hívjuk segítségül a szeretet és a béke Lelkét, hogy nyissa meg a határokat, döntse le a falakat, oldja fel a gyűlöletet, és segítsen, hogy az egyetlen mennyei Atya gyermekeiként éljünk – mondta pünkösd ünnepén XIV. Leó pápa.

(via Magyar Kurír)