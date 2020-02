Szó szerint VálaszÚthoz érve… - Interjú Szebelédi Zsolt Szergyával

Szebelédi Zsolt vélhetően a P.Mobil dobcucca mögül ismerős sokaknak, de a 2009-től működő VálaszÚt zenekar vezetőjeként, énekes/dobosaként, illetve a Szebelédi Dobolda alapítójaként, oktatójaként is sokak szeretetét, tiszteletét élvezi. Idén év elején – kisebb meglepetést okozva – tíz év közös munka után elköszönt az „Örökmozgó”-tól, hogy mostantól teljesen a saját útját járja. Helyzetjelentő interjú a zenész pályafutásában történt változásokról, aktualitásokról, tervekről az énekes/gitárosként, zeneszerző-szövegíróként is már jelentős portfóliót felmutató Szergyával, aki február 22-én egy exkluzív egyszemélyes show-val áll a közönség elé.

- Csapjunk is a lovak közé – elvégre ez adja interjúnk apropóját – február 22-én egy egyszemélyes show-val, egy önálló koncerttel kedveskedsz rajongóidnak, a veled és munkásságoddal szimpatizálóknak. Mit kell tudnunk erről a Szergya 33 nevet kapott rendezvényről, főként, hogyan oldod meg a dob/gitár kettősséget?

- Egyedül leszek, valamint a négy végtagom… (nevet) és igazából minden egyszerre fog történni. Az, hogy milyen formában, az a koncertre látogatók számára majd kiderül, előre nem szeretném elárulni. Lesz egy-két érdekesség, az biztos. Ez a koncert gyakorlatilag egy áttekintés, összegzés és iránymutatás is egyben, hogy mit csináltam eddig, most mivel foglalkozom, és talán, hogy mit szeretnék még az elkövetkezendőkben. Ebben a formában, tehát egyszemélyes show-ként ezt így egyszer képzelem el.

A Szergya 33 koncepció alapján összeállított műsor viszont még ebben az évben három helyszínen kerül bemutatásra, de ezek már a teljes VálaszÚt zenekar előadásában. A tervek szerint április 17-én Békéscsabán, a Narancs Rock Cafe-ban, május 23-án Esztergomban, a Sportalsó szabadtéri helyszínén, és június 27-én Budapesten, a Legenda Sörfőzdében, itt már vendégek is közreműködnek majd. Júniusban egyébként új dallal is készülök egy beszédes időpontban, amiről hamarosan többet is el fogok árulni. Ez, ahogy a korábbi években is történt, Szergya Szebelédi Zsolt név alatt fog megjelenni a YouTube csatornámon.

- Ha nem bánod, legyünk túl a kötelezőn is, hiszen szerintem sokakat érdekel a P.Mobil-ból való távozásod miértje…

- 10 évig dolgoztunk együtt a srácokkal, rengeteg pozitív élményt kaptam a velük eltöltött idő alatt, de egy ideje más irányba tekintünk. Lóránttal megbeszéltük a dolgainkat, és hogy külön folytatjuk tovább a zenélést. A saját utamat szeretném járni, ezért jelenleg a VálaszÚt a fő csapás a zenei pályafutásomat tekintve, de nyitott vagyok a jövővel kapcsolatban és vannak még terveim.

- Négy albummal a háta mögött a zenekar milyen repertoárt visz mostanság?

- Jelenleg két műsorral tudjuk járni az országot: van egy ún. klasszik VálaszÚt program, ami egy igazi „ereszd el a hajam” műsor, a másik nemzeti ünnepekre, történelmi rendezvényekre, vagy színházi jellegű eseményekhez alkalmas, ez a Szent László műsor. Márciustól lesznek koncertjeink, függetlenül a fent említett Szergya 33 buliktól, azok amolyan exkluzív események.

- Mielőtt az aktualitásokról beszélnénk, picit visszatekintenék. A tavalyi – tíz éves jubileum jegyében eltelt – esztendő kiemelkedő eseménye volt az októberi fővárosi VálaszÚt koncert. Pár mondatban felidéznéd ezt az estét, és „hozadékát”?

- Mivel nem szeretjük magunkat ünnepelni, ezért előzetesen kitaláltuk, hogy ez a rendezvény is egy jótékonysági koncert legyen, hiszen ezt megelőzően már kétszer is szerveztünk ilyet. Most több vendégzenésszel léptünk fel közösen és minden tekintetben egy nagyon jól sikerült estnek mondanám. A koncerten adományládában gyűjtöttük a pénzt, másrészt licitre bocsátottuk a rendezvény plakátjainak dedikált példányait, így 316 ezer forintot tudtunk átadni a Koraszülöttekért Országos Egyesületnek. Erre nagyon büszkék vagyunk, és ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában segített. Még hadd mondjam el, hogy támogatóink is akadtak, egy magánszemély a koncert reklámjába szállt be egy komoly összeggel, illetve a Nyíri Nyomda segített nekünk az ingyenes plakátelkészítéssel.

- Kis közbevetésként, veled nem csak a VálaszÚt kötelékében, hanem más előadók társaságában is lehet találkozni jótékonysági rendezvényeken.

- Ilyen szempontból érzékeny vagyok, és ha éppen rá is érek a dolgaim mellett, akkor nagyon szívesen elmegyek egy szál gitárral is az ilyen jellegű megmozdulásokra, ha hívnak.

- Az már elhangzott, hogy tavasztól gőzerővel koncertezni fogtok a zenekarral. Netán egy új album is várható majd tőletek?

- Az utóbbi időszakban a koncertek szervezésével foglalkoztunk leginkább, de e mellet azért új dalok megírására is szakítottunk időt, azaz elkezdtünk egy új lemezt csinálni. Ez odáig „fajult”, hogy már csak egy pár nóta hiányzik, úgyhogy ez év végén tervezzük a megjelenést. Ennek kapcsán majd egy videoklipet is szeretnénk készíteni, amolyan előzetesként, felvezetésként.

- 2017 novemberében jelent meg dr. Varga Tibor Lándzsa és bárd - Szent László öröksége című kötete, és a hozzá készített lemezanyag, aminek zenéjét te szerezted, illetve a VálaszÚt negyedik albumaként került a zenekar diszkográfiájába. Milyen utóélete volt/van ennek a kiadványnak, illetve várható-e folytatása az együttműködésnek?

- Ebben az új helyzetben ezt a Szent Lászlós albumunkat is szándékozom jobban a köztudatba hozni. Ennek kapcsán már történtek is tapogatózások, nagyon szeretném ezt a történetet a színház világába is elvinni, mert szerintem ebben az anyagban van annyi, hogy akár színműként is megállja a helyét. Egy jó kerettörténet hozzáfűzésével szépen fel lehetne ezt építeni - színészekkel, profi látvánnyal, stb. És a Szent László műsorral kapcsolatban a külföldi bemutatás is tervbe van véve, ez irányba is próbáltunk már lépni. Szerintem a határainkon túl is érdekes lehet ez a mű, elég, ha csak arra gondolunk, hogy Szent László Lengyelországban született…

Dr. Varga Tiborral folyamatos az együttműködésünk, lesznek fellépések, de jelenleg nem tervezünk közös új lemezt. Egyébként nagyon jó barátok vagyunk, az előadásain elég sűrűn szoktam szerepelni, jelenleg is egy új előadás-sorozatot tervezünk.

- Mindezek mellett tanítasz is, 2018-tól ráadásul a Szebelédi Dobolda néven működő saját dobiskoládban.

- A tanítást már a Kőbányai Zenesuli ideje alatt elkezdtem, azaz 2010 környékén, persze kicsiben. Nem én kerestem a tanítványokat, hanem a család és barátok által ment a híre, végül 2018-ban csináltam meg a Szebelédi Dobolda nevű dobiskolát, és az elmúlt közel két év során nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Hatévestől a hetven évesig tanítok lányokat, fiúkat, hölgyeket, urakat vegyesen. Ez folyamatos felkészülést igényel, de szeretek emberekkel foglalkozni, és a gyerekeket is nagyon bírom.

Legfrissebb aktualitás, hogy videókat rögzítek – felveszem a különböző részfolyamatokat, hogy hogyan kezdünk meghallgatni, leszedni, kigyakorolni egy-egy adott dalt, először lassítva, aztán idővel rendes tempóban – így látható, hogy hogyan fejlődik a delikvens. Nálam ugyanis elsődleges szerepe van a daltanulásának, már a kezdeti időszakban is zeneközpontú az oktatás. Klasszikus alapokról indulunk, és persze nem tagadom meg magam, nálam a rockzene központi helyet foglal el a tanításban, de más stílusokban is elmélyedünk.

A későbbi terveim között a Dobolda Zenedévé alakítása szerepel, azaz egy olyan zeneiskolává felfejleszteni idővel, ahol több hangszeren is tanulhatnak a növendékek - ehhez természetesen oktató társak is kellenek majd.

- Per pillanat hogy érzed magad a bőrödben? Nekem elégedett fiatalembernek, tervekkel teli alkotónak, zenésznek tűnsz…

- Köszönöm kérdésed, igyekszem mindenben a jót meglátni, keresni. Azzal foglalkozom, amit szeretek, van egy gyönyörű családom, akik mindig inspirálnak, és minden nagyobb lépésnél érzem, hogy semmi sem történik véletlenül. Teszem a dolgom.