Nem sikerült megállapodni az uniós költségvetésről

Már délelőtti cikkünkben is arról írtunk, hogy a tagállamok csoportjai között húzódó érdekellentétek miatt vélhetően nem sikerül megállapodásra jutni az Európai Unió 2021 utáni hétéves költségvetéséről a rendkívüli brüsszeli EU-csúcson. Ez így is történt.

Azt látjuk, hogy ehhez több időre van szükségünk

- mondta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, aki a közelmúltban még annyira optimista volt, hogy reális esélyt látott az áttörésre.

Michel ezúttal a vitás területek közé sorolta az oktatást, a kultúrát és a védelempolitikát is, míg a kohéziós alapok és a mezőgazdaságra felhasználható források körül eddig is feszült volt a helyzet, a jogállamisághoz kötött kifizetésekről nem is beszélve.

Mi következhet most? Michel szerint informális konzultációk, aztán egy újabb költségvetési EU-csúcs.

(Politico)