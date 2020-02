Járványmegelőzés céljából Mirkóczki bezáratta az egri uszodát

„Tulajdonosi döntés alapján szerda reggel 6 órától bezárattam a Bitskey Aladár Uszodát, amíg a teljes vízcsere és fertőtlenítés nem történik meg” – mondta az Egri Ügyek helyi portálnak Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere.

Tulajdonosként nem vállalom a felelősséget egy esetleges járvány kialakulásáért, főleg egy ilyen sűrűn látogatott intézmény esetében

– indokolta a városvezető.

A létesítményben ugyanis az olaszországi Bresciából hazatért ZF-Eger férfi vízilabdacsapata kedden edzést tartott. Az észak-olaszországi város a karantén alá vont térség közelében fekszik.

A pólósokat hazaérkezésük után csak testhőmérséklet-ellenőrzésnek vetették alá, Szécsi Zoltán edző pedig azt mondta, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye alapján edzhetnek.

Mirkóczki Ádám már hétfő kora reggel jelezte a katasztrófavédelemért is felelős Belügyminisztériumnak a helyzetet, egyebek közt azt, hogy a játékosokkal együtt szurkolók is voltak Bresciában. Eger polgármestere a tárcától azt a tájékoztatást kapta, hogy egyelőre ne engedjék be az uszodába a játékosokat, akik lehetőleg maradjanak otthon – írja az Egri Ügyek.