Tésztapánik: nyugtatnak az áruházláncok, de vannak aggályok

Mint arról tegnap lapunk is beszámolt, a koronavírus terjedésének hírére több hipermarketlánc üzleteiben hiány alakul ki tartós élelmiszerekből. Olvasóink két fővárosi és egy agglomerációbeli hipermarketről számoltak be.

Több hipermarketből is elkapkodták a tartós élelmiszereket Két fővárosi és egy Budapest környéki hipermarketet is teljesen kifosztottak - olvasóink beszámolója szerint már csak elvétve lehet tartós élelmiszert találni. A képeken jól látszik, hogy nemcsak a konzervek, zacskós levesek fogynak a polcokról, de lisztből, rizsből és fagyasztott élelmiszerből is elkezdték felhalmozni a készleteket.

Hogy ez mennyire tendencia vagy sem, azt most még nehéz lenne megmondani, mindenesetre a szocializmus bukása óta nem tapasztaltunk olyat, hogy üresek lennének a polcok. Emlékszünk, Hofi Géza Húsmentes áru című műsorában beszélt erről.

Ki az, aki ennyire válogat?!

Lapunk tegnap este megkereste a legnagyobb hipermarketláncok sajtókapcsolatait, arra voltunk kíváncsiak, mennyivel ugrott meg ezen termékek forgalma, beszállítóik tudják-e garantálni a folyamatos utánpótlást.

A kiskereskedelmi áruházláncok mind az Országos Kereskedelmi Kamarához irányítottak minket, amely egy közleményben igyekszik megnyugtatni a kedélyeket. Azt elismerik, hogy egy nap alatt „egyes tartós élelmiszerek iránt a kereslet némiképp megnövekedett”, ugyanakkor hozzáteszik, „képesek garantálni az ellátásbiztonságot, áruhiányra a tartós élelmiszerekből a jelenlegi forgalomnövekedés alapján nem kell számítani”.

Úgy fogalmaznak, az árukészlet rendelkezésre állása stabil, a polcok feltöltése is folyamatos, de

néhány esetben előfordulhat, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban bizonyos tartós élelmiszer termékkörök kitöltési üteme nem tudja lekövetni a megnövekedett keresletet.

Az áruházak az ilyen eseteket, csakúgy mint a historikusan kiemelkedő forgalmú időszakokban (karácsony, húsvét, hosszú hétvégék – a szerk.), megfelelő módon tudják áruházi szinten kezelni – írják.

Ez megnyugtatónak hangzik, ugyanakkor a G7 cikke felhívja a figyelmet jó pár anomáliára. A gazdasági szakportál rámutat, hogy a szektor (az áruházak, a beszállítók és a termelők) úgynevezett just in time rendszerben működnek, azaz az aktuális kereslethez igazítják a megrendeléseket, szállításokat és a termelést is. Vagyis

nem halmoznak fel óriási raktárkészletet,

mert az nagyon megdobná a költségeket, így a termék árát is.

A szaklap azt is hangsúlyozza, ezt a just in time rendszert nem ilyen megjósolhatatlan időszakokra találták ki. Egy bizonyos fokig tolerálja ugyan a kilengést, azonban a normálistól eltérő üzletmenet költségnövekedéssel járna, ami a termék árában ugyancsak megjelenik.

Tartós élelmiszerek esetében ráadásul a mostani extrém kereslet hosszú távon kiegyenlítődik, hiszen akik most hónapokra előre bespájzoltak száraztésztából, rizsből, étolajból, konzervekből, azok hosszú hónapokig nem is mennek ilyen termékeket kínáló pultok fel. Ezt pedig ugyancsak nem viseli jól a kereslet irányította kiskereskedelmi rendszer.