Ukrán feliratokkal segítik a kisvárdai futballistákat

Évek óta kiemelt támogatást élvez a kisvárdai sportegyesület, amely az Orbán Viktor által szorgalmazott új utánpótlás-fejlesztési metódusnak köszönhetően még államilag kiemelt sportakadémiával is rendelkezik. A szabolcsi klub arról vált ismertté idehaza, hogy még utánpótlás szinten is rengeteg külföldi játékost alkalmaz.

A kormány a sportakadémia rendszer keretein belül döntött úgy az év elején, hogy "felemel" 10 labdarúgó-akadémiát és kiemelt támogatással segíti az ott zajló munkát. Ezen klubok közé került be a kisvárdai Várda Sport Egyesület, miközben Magyarország egyik legnagyobb patinás klubja az Újpest kimaradt, ahogy Szabolcs megye legnagyobb városa, a Nyíregyháza is. A klub a kiemelt figyelmet annak köszönheti, hogy az egykori fejlesztési miniszter, Seszták Miklós fellegvárának számít a város.

Érdemben nem reagált a kormány arra, hogy milyen alapon fogja támogatni a sportakadémiákat Tavaly novemberben döntött úgy Orbán Viktor, hogy olyan sportakadémiai rendszer kidolgozását szeretné kitűzni, amely elősegíti a minőségi élutánpótlás-nevelést megalapozó tehetséggondozást és sportszakmai felkészítést. A tervezet értelmében első körben a kézilabda, a kosárlabda és persze a labdarúgás került terítékre. Az bizonyos, hogy a jelenlegi helyzettel Orbán Viktor sem elégedett, ugyanis a november 21-ei Magyar Közlöny szerint sportakadémiai rendszer kidolgozását tűzte zászlajára a miniszterelnök.

A szabolcsi klub beválogatása már csak azért is érdekes, mert az egyesület keretében elvétve látni csak magyar játékosokat. Csupán egyetlen 21 éven aluli magyar játékos (Kovácsréti Márk) lépett pályára az NB1-ben, miközben jelenleg 16 külföldi található a játékoskeretben. De a klub U19-es csapatában is 13 külföldi, főként ukrán kapott helyet. (Itt hangsúlyoznánk, hogy az ukrán játékosok többsége nem kárpátaljai és a pályán is ukránul beszélnek - szerk.)

Nem véletlen, hogy a klub akadémiáján már az ukrán feliratok is megjelentek, pl. a szelektív hulladékgyűjtőn.

Ukrán feliratok a klub akadémiáján.

A probléma a jelenséggel egyébként az, hogy a klub 2015 és 2018 között 2166 millió forintot kapott TAO-támogatás formájában, elsősorban az utánpótlás-fejlesztésére. Adódik tehát a kérdés, hogy a TAO, amely a Kúria szerint is közpénznek minősül, tulajdonképpen mire is szolgál. Arra, hogy

külföldi játékosokat neveljünk belőle?

A Jobbik országgyűlési képviselője, Steinmetz Ádám korábban az Országgyűlésben kérdezett rá, hogy mégis hány külföldi állampolgárságú gyermek után igényelnek TAO-pénzt. Akkor Rétvári Bence államtitkár annyit válaszolt, hogy erről jelenleg nincs információjuk, ám az egykori olimpiai bajnok vízilabdázó nem hagyta annyiban a dolgot és írásbeli kérdést intézett a tárca felé. Ebben afelől érdeklődött, hogy a főként ukránokat foglalkoztató Kisvárda utánpótlás-nevelő akadémiája, mégis milyen jogon lehet kiemelt támogatású sportakadémia, de Rétvári Bence egyszerűen megkerülte a válaszadást.

Rétvári Bence "válasza" az írásbeli kérdésre.

A Kisvárda a jelenleg futó idényben a 10. helyen áll, 4 ponttal megelőzve a már kieső helyen álló Zalaegerszeg együttesét.