Biden nagyot ment a szuperkedden, de Sandersé a legnagyobb állam

A szuperkedden 14 államban és Amerikai Szamoán szavaztak egyszerre az előválasztáson, az összes elnyerhető delegált harmadáért szálltak küzdelembe a jelöltek. Maine-ben egyelőre nem hirdettek győztest, de 91 százaléknál Biden előnye két százalékpont, így valószínűleg lassan eldőlnek a lényegi kérdések ott is.

Biden, ha Maine-t is számoljuk, 10 államban nyert, köztük a második legnagyobb Texasban, Sanders csak négyben tudott az első helyen végezni, de a legjelentősebb Kaliforniában magabiztos sikert arathat, amivel versenyben tartja magát, viszont Biden előnyben van.

Kaliforniában még számolnak, de folyamatosan 10 százalék körüli Sanders előnye, a levélszavazatok miatt ez napokig is húzódhat.

Ami fontos, hogy Biden könnyen, néhol a vártnál simábban nyerte azokat a déli államokat, ahol egyébként is ő számított esélyebbnek, de még olyan helyeken is maga mögé tudta állítani a demokrata bázist, ahol a kockás füzet szerint nem ő volt a potenciális befutó: Massachusetts hazai pálya volt Elizabeth Warrennek, de Biden legyőzte, valamint Minnesotát is meghódította Amy Klobuchar kiszállásával és segítségével.

Sandersé Colorado, Utah, és az otthona, Vermont, ezekhez jöhet Kalifornia.

Michael Bloomberg félmilliárdos kampányköltsége annyit ért, hogy Amerikai Szamoán nyert, és ehhez még összecsipeget néhány delegáltat, Elizabeth Warrennek jó eséllyel vége, még a saját államában is csak harmadik lett, ha kiszáll, az Sandersnek hozhat plusz voksokat.

A folytatásra nézve jegyezzük fel, hogy Biden a feketék között diadalmenetben van, az exit pollok szerint a szuperkedden közel 60 százalékukat tudhatta maga mögött, Sanders bázisa a latinók között kiemelkedő.

A New York Times küldöttszámlálója szerint jelen pillanatban Biden 317, Sanders 250 delegálton áll, de értelemszerűen ebből még hiányzik a legtöbb küldöttet adó Kalifornia, ami feljebb hozza a vermonti szenátort.

A verseny gyakorlatilag kétszereplősre redukálódott, bár sem Warren, sem Bloomberg nem jelentette be eddig, hogy feladná. A legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is az, hogy egyik jelölt sem tud abszolút többséget szerezni a konvencióra, ami a szuperdelegáltak beemelését és egy izgalmas jelöltállító-kongresszust hozhat.

Élő, szöveges tudósításunk a szuperkeddről: