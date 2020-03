Tésztapánik: „mennyiségi limitet” vezetett be a Tesco az online vásárolt élelmiszereknél

Mint arról tegnap lapunk is beszámolt, a koronavírus terjedésének hírére több hipermarketlánc üzleteiben hiány alakul ki tartós élelmiszerekből. Olvasóink két fővárosi és egy agglomerációbeli hipermarketről számoltak be. Két fővárosi és egy Budapest környéki hipermarketet is teljesen kifosztottak - olvasóink beszámolója szerint már csak elvétve lehet tartós élelmiszert találni.