Rendkívüli tanítási szünettel állítaná meg a koronavírus terjedését a Jobbik

Rendkívüli szünetet rendelne el az iskolákban és óvodákban a Jobbik a koronavírus miatt. Magyarországon tíz felett van a megerősített fertőzések száma, de a kormány hazahívta az európai gócpontnak számító, teljesen lezárt Olaszországban tartózkodó magyar turistákat. Több, egyelőre enyhén érintett országban, így Romániában, Csehországban is bevezették azt az óvintézkedést, amelyet most az ellenzéki párt a családok védelmében követel, Szlovákiában viszont csak az általános iskolákban rendeltek el rendkívüli szünetet.

Több uniós tagállam példáját követve rendkívüli tanítási szünetetet rendelne el a Jobbik a koronavírus terjedésének megfékezéséért. Szilágyi György sajtótájékoztatóján azzal indokolt: a járvány kialakulásának megakadályozása, a gyermekek, a pedagógusok és áttételesen több százezer család védelme kell, hogy az első legyen.

Most hazánkban is a védekezés a legfontosabb feladat. Indokoltnak látjuk és követeljük, hogy a kormány rendeljen el tanítási szünetet és zárja be iskoláinkat, óvodáinkat azonnali hatállyal.