Önkéntes karantént javasol az operatív törzs a külföldről hazaérkező magyaroknak

Arra kérik az iskolákat, ne tartsanak március 15-ei ünnepi rendezvényeket - jelentették be az operatív törzs keddi ülése után. A koronavírussal érintett területekről hazaérkezőktől azt kérik, hogy két hétre vonuljanak önkéntes karanténba, ha az megoldható. A környező országokban meghozott kényszerintézkedések közül itthon egyelőre nem vezetnek be semmit, de rövidesen szükség lehet erre. A hatvan évnél idősebbeket arra kéri a tisztifőorvos, hogy kerüljék a tömeget és a nagyobb rendezvényeket.

Több új intézkedést is bejelentettek az operatív törzs ülése után tartott sajtótájékoztatón. A koronavírus-helyzet kezelésére felállított egység sajtótájékoztatóján kiderült:

Lakatos Tibor ezredes megerősítette hogy három új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, mindhárman iráni állampolgárok. Arról is beszélt, hogy Közép-Európában tovább súlyosbodott a helyzet, mint ismertette, Csehországban 40, Romániában 17, Szlovéniában 25, míg Ausztriában 157 esetet diagnosztizáltak. Kiemelte, hogy idehaza óriási az érdeklődés telefonon és e-mailen.

Bejelentette azt is, hogy a megelőzés érdekében arra fogják kérni az iskolákat, hogy fújják le a március 15-i ünnepségeket.

Müller Cecília tisztifőorvos elmondta, hogy az utóbbi három beteg, akik mind irániak, az első felfedett eset kontaktjai, ugyanazon esti rendezvényen voltak jelen. Mindhárman már a kórházban voltak, így derült ki az, hogy fertőzöttek.

"A kontaktokat az eljárásrendnek megfelelően nem kellene vizsgálni, Magyarországon viszont a kontaktokat is megvizsgáljuk, így lett tapasztalat arról, amely szerint egy vizsgálat után ismétlődő vizsgálatra is szükség van"

- szögezte le.

Jelezte, hogy a koronavírust egyáltalánnem könnyű kimutatni, és még a megfelelő módszerrel is ismétlődő vizsgálatot kell elvégezni, mert ha az első negatív után elengedték volna a diákokat, akkor nem derült volna ki a pozitivitásuk.

Lakatos Tibor kijelentette, hogy a tömegrendezvények látogatásának esetleges korlátozásával kapcsolatban a holnapi kormányülésen hoznak döntést. Az viszont előfordulhat szerinte, hogy zárt kapussá tehetnek sporteseményeket az emberek egészségének védelmében.

Az Olaszországból hazaérkező magyar tömegekkel kapcsolatban Müller Cecília elmondta, hogy van egy terv arra vonatkozóan miként próbálják őket jobban „összeterelve” átengedni a határon. Olyan protokollt fognak érvényesíteni, mint amit a Schengen-övezeten kívülről érkező utasokkal szemben is érvényesítenek,

azaz hőmérsékletmérés és kikérdezés.

Ha az ellenőrzés során bármilyen fertőzési tünetet is mutatnak, akkor fertőzési osztályra kerülnek, ahol meg kell várniuk az eredményt.

Nagyon fontos az is, hogy őszintén mondják el a hazaérkező honfitársunk, hogy honnan jöttek pontosan, de az is fontos, hogy az itthoni embertársak is tegyék ezt