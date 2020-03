Immáron hivatalosan is világjárvány a koronavírus

Több kontinensre kiterjedő világjárványnak, azaz pandémiának minősítette a Kínából kiindult COVID-19 koronavírus-fertőzést szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Olaszországban az elmúlt huszonnégy órában csaknem kétszázzal, 827-re emelkedett a fertőzés halálos áldozatainak a száma

Bár korábban Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója azt hangoztatta, hogy a járványt meg lehet fékezni, szerdára a szervezet adatai szerint több mint 110 ezer ember fertőződött meg a SARS-Co-2 vírussal, és több mint négyezren haltak meg világszerte.



"A WHO éjjel-nappal értékeli a járványt. Mély aggodalommal tölt el minket a vírus súlyosságának és terjedésének, illetve a tétlenségnek a riasztó szintje. Ezért úgy értékeltük, hogy pandémiaként jellemezhető a Covid-19" - közölte sajtótájékoztatóján Tedrosz Adamon Gebrejeszusz.



Mint mondta, a Kínán kívül észlelt fertőzések száma 13-szorosára emelkedett az utóbbi két hétben.



Az utóbbi huszonnégy órában csaknem kétszázzal 827-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság szerda esti tájékoztatója szerint, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma több mint kétezerrel 12 462-re nőtt.

A gyógyultak száma valamivel több mint ezer.

Csak Lombardiában egy nap alatt 1300 új fertőzöttet regisztráltak. A tartomány kormányzója további szigorítást, a tömegközlekedés, a hivatalok és az üzletek leállítását szorgalmazta. A kormány a következő órákra ígért döntést.

Hazánkban a kormány ma döntött a rendkívüli jogrend bevezetéséről. A veszélyhelyzet kihirdetése számos szigorítást jelent, s jelentősen korlátozzák a nyilvános rendezvényeket. Részleteket itt olvashat.

Kormánybejelentés: rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon, beutazási és rendezvénytilalom van Rendkívüli jogrendet léptetett életbe a magyar kormány szerdán, az intézkedések éjféltől érvényesek. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az operatív törzs ülése után, az éppen zajló kormányülés alatt tartott sajtótájékoztatóján közölte: Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetnek ki. A hatóságok a legszélesebb jogosítványokat kapják meg, a részleteket a napokban kormányrendeletek fogják meghatározni.

Az emberek 60-70 százaléka megfertőződhet, ezért időt kell nyerni, hogy ne terhelődjék túl az egészségügyi ellátórendszer - jelentette ki Angela Merkel német kancellár szerdán Berlinben a koronavírus-járványról tartott rendkívüli nemzetközi sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta: tudomásul kell venni, hogy az új típusú koronavírus "megérkezett" Európába, és ebben a helyzetben a tudomány megállapításai alapján kell cselekedni a politikában. A tudomány jelenlegi állása szerint az új vírus nem kellően ismert, nincs ellene oltás, nincs gyógymód az általa okozott betegségre, és a lakosság 60-70 százalékát megfertőzi.



A határok lezárása nem állítja meg a koronavírust, a járványt máshogy, az emberek közreműködésével kell feltartóztatni - jelentette ki a német szövetségi egészségügyi miniszter egy szerdai interjúban. Jens Spahn a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádióban rámutatott: más módszerre van szükség, méghozzá arra, hogy minden egyes ember járuljon hozzá a járvány lassításához a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, legfőképpen a tömegrendezvények mellőzésével.

A német hatóságok szerda reggeli összesítése szerint országszerte 1542 fertőzést tartottak számon, ez 209 esettel meghaladja az előző esti 1333-at.

Országos karantént hirdetett az ukrán kormány március 12. és április 3. között. A kormány szerdai ülésén korlátozások bevezetését javasolta az olyan tömegrendezvényeken, ahol kétszáz vagy annál több ember vesz részt. Ukrajnában mindeddig egy személyről - egy Csernyivci megyei férfiről - állapították meg, hogy koronavírussal fertőződött meg.

Romániában betiltották szerdán a százfősnél nagyobb gyülekezések, rendezvények szervezését azért, hogy hatékonyabb legyen a koronavírus terjedése elleni küzdelem. Erről Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára beszélt. Közölte, hogy a tiltás valamennyi kulturális, tudományos, vallási, sport- és szórakozási rendezvényre érvényes. A tiltás egyelőre március 31-ig van hatályban. Arafat azt is bejelentette, hogy hat hónapra felfüggesztették a koronavírus-járvány kezelésében használt gyógyszerek és orvosi eszközök exportját. Jelenleg 32 fertőzött embert tartanak nyilván Romániában, miután szerdán három újabb fertőzést jelentettek.

A Covid-19-fertőzés terjedését megelőző intézkedésként Lengyelországban felfüggesztik az oktatást az alsó-, közép- és felsőfokú tanintézményekben egyaránt - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő. Piotr Glinski kormányfőhelyettes, kulturális és örökségvédelmi miniszter pedig közölte: a kormány úgy döntött, hogy csütörtöktől felfüggesztik a kulturális intézmények, köztük színházak, mozik, múzeumok, művészeti iskolák olyan rendezvényeit, amelyek közönség előtt zajlanak. Keddtől szerda reggelig három újabb esettel 25-re nőtt a lengyelországi fertőzöttek száma.



Tízre emelkedett Szlovákiában az új típusú koronavírussal diagnosztizált emberek száma - jelentette be a szlovák kormány szerdai ülése után Peter Pellegrini miniszterelnök, aki emellett jelezte, hogy kabinetje a rendkívüli helyzet kihirdetésére készül. Pellegrini elmondta: ez nem jár majd a lakosságot érintő utazási korlátozásokkal, sokkal inkább arról szól, hogy alapot adjon az állam számára a helyzet kezeléséhez szükséges készletek biztosítására.



Idő előtt befejezte ülésszakát szerdán a cseh parlament alsóháza, a képviselőház szerdán. Szerda délután a hivatalos kimutatás szerint már 67 koronavírusos fertőzést tartottak nyilván Csehországban.



Belgiumban meghalt az első három koronavírussal fertőzött beteg, 73, 86 és 90 évesek voltak. Az országban a fertőzöttek száma 314.



A betegségnek már Bulgáriában, Albániában és Svédországban is van halálos áldozata.



Hatvanhárommal emelkedett az új típusú koronavírusban elhunytak száma Iránban szerdára virradóra, ezzel a járványnak már 354 halálos áldozata van. A fertőzöttek száma 958-cal emelkedett, és elérte a kilencezret. A szerencsétlenségek idején mentést is ellátó Forradalmi Gárda közlése szerint legalább öt tagjuk kapta el a vírust. Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője kedden bejelentette, hogy az ország mártírnak tekinti a vírus elleni harcban meghalt orvosokat és nővéreket.