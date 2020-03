Kormánybejelentés: rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon, beutazási- és rendezvénytilalom van

Rendkívüli jogrendet léptetett életbe a magyar kormány szerdán, az intézkedések éjféltől érvényesek. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az operatív törzs ülése után, az éppen zajló kormányülés alatt tartott sajtótájékoztatóján közölte:

Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetnek ki.

A hatóságok a legszélesebb jogosítványokat kapják meg, a részleteket a napokban kormányrendeletek fogják meghatározni.

Beutazási tilalom lép életbe Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból, innen csak magyar állampolgárok érkezhetnek, rájuk is kéthetes, otthoni karantén vár.

Visszaállítják a magyar-szlovén és magyar-osztrák határon a határellenőrzést; sem vonat, sem busz, sem repülőjáratok nem közlekedhetnek.

Szünetelnek az egyetemek, mert sok a külföldi hallgató. Ezt követően csak távoktatás működhet.

Az iskolák egyelőre nem zárnak be, mert a gyerekekre nem igazán veszélyes a vírus.

A 100 főnél nagyobb beltéri, és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását betiltják. Tehát a meccsek zárt kapusak lesznek, a nagy koncertek elmaradnak.

Leáll a határon túli magyarokkal kapcsolatot tartó Határtalanul Program, egy évet csúszik a kéthetes nyelvtanulási kirándulás, és osztálykirándulást sem lehet tartani.

A miniszter úgy fogalmazott, a rendszerváltást követő három évtizedre nézve példátlan döntéseket kellett hozni, de a kormány célja az, hogy Magyarországon a koronavírus terjedését megállítsák az egyedi megbetegedések szintjén, azaz ne jöjjenek létre gócpontok, sem tömeges fertőzések. Közölte: minden lépésüket egyeztetik az uniós tagállamokkal, főleg Szlovéniával és Ausztriával, mert az olasz-magyar útvonalban ők a leginkább érintettek.

Ma délután a kormány az ellenzéki pártokkal is konzultálni fog. A miniszter egyúttal leszögezte azt is, hogy a korábbi utazásaival kapcsolatban hamisan nyilatkozó állampolgárokkal szemben büntetőeljárás indul, fontos esetben a mobiltelefonok cellainformációit is lekérhetik.