Valami változni fog az „átláthatósági” törvény tárgyalása során

Hétfőn 12 óra 32 perckor kiküldték a parlamenti frakcióknak, hogy 12 óra 40 perckor ülést tart a Házbizottság, mégpedig Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető indítványára – írja a HVG. A téma a meghívó tanúsága szerint „A közélet átláthatóságáról” szóló T/11923. számú törvényjavaslat időkeretben történő tárgyalása.

A lap szerint ennek az lehet az oka, hogy a honatyák (nyilván elsősorban az ellenzékiek) ne tudják hosszú felszólalásokkal, úgynevezett obstrukcióval elodázni a törvény meghozatalát.

Így a nagy vitát kiváltó törvényjavaslatnak nemcsak a társadalmi vitája marad el, de a parlamentben is valószínűleg mindössze négy órán keresztül fognak beszélni róla.

A HVG azt is megjegyzi, a kormánypártok nem kérték az úgynevezett kivételességi eljárást, amivel felgyorsították volna a törvény elfogadását. Így várhatóan a tavaszi ülésszak végén, június 10-12. között fogadhatják el, ezt követően az alkotmányossági aggályokat is felvető javaslatot Sulyok Tamás államfőnek, az Alkotmánybíróság korábbi elnökének is alá kell írnia, majd ki kell hirdetni a Magyar Közlönyben.