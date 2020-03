Videokapcsolaton tárgyal a bevándorlásról Macron, Merkel és Erdogan

Videokapcsolaton keresztül tárgyal kedden Recep Tayyip Erdogan török és Emmanuel Macron francia elnök, valamint Angela Merkel német kancellár az új koronavírus okozta járvány miatt, nem pedig személyesen Isztambulban, amint korábban tervezték - hivatkozik az MTI az Anadolu hivatalos török hírügynökségre.

Erdoğan csak a tengeri migrációt hajlandó újra leállítani Nyitva van-e, vagy már zárva, nekünk nincs időnk vitázni, a téma le van zárva, a kapukat ezennel megnyitottuk - mondta Recep Rayyip Erdoğan, épp Moszkvából hazafelé, amikor tűzszünetet kötöttek Vlagyimir Putyinnal az északnyugat-szíriai frontot illetően. A fegyvernyugvás egyelőre megvalósulni látszik, a török elnök viszont ennek ellenére sem enged menekültügyben.

A török elnök kedden jelentette be, hogy március 17-én Isztambulban a német kancellárral és a francia elnökkel megbeszélést folytat a migrációról. Hozzátette, lehet, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök is részt vesz a találkozón. Erdogan hétfőn az EU-török migrációs megállapodást tekintette át az Európai Unió vezetőivel, és - mint Brüsszelből visszatérve újságíróknak elmondta - "kiegészítő finanszírozás" lehetősége is szóba került ekkor.