Az iskolabezárás nem tisztelte a "tényeket" és a kormányzati megmondóembereket sem

A TV2 Tények című esti magazinja jól megszívta Orbán Viktor késő esti bejelentését, ugyanis az addigi központi kommunikációnak megfelelően gyalázták a műsorukban azt az ellenzéki ötletet, miszerint a koronavírus-járvány idején be kellene zárni a közoktatási intézményeket.

"Súlyos károkat okozna az ellenzék ötlete, ha bezárnák az iskolákat. Ezt mondják a szakértők. Ha a diákoknak rendkívüli szünetet írnának elő, akkor sok szülőnek szabadságra kellene mennie, ami gyárak, üzemek leállásához vezetne"

- hangzott el az este 8-kor kezdődő műsorban.

Orbán Viktor péntek reggel még így látta.

Aztán kora estére már a Fidesz és a KDNP nem látta így.

De nem szóltak a szakértőknek, mint például a TV2 által hivatkozott Deák Dánielnek, így az iskolabezárásról szóló kritika után a következő hír az iskolabezárás várható bejelentése lett - élcelődött a 444.

A szakértő Deák Dániel aztán közleményben reagált a kormány döntésére és/vagy a 444 cikkére: "Egyértelmű, hogy az iskolák bezárása fokozza a gazdasági károkat, hiszen sok szülő, aki nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét, kiesik a gazdasági körforgásból. Eljött ugyanakkor az a pont a járványhelyzetben, amikor ez a szempont másodlagossá vált, ahogy a miniszterelnök is fogalmazott többször: most az emberélet az első! Azzal viszont mindenki tisztában van, hogy a magyar gazdaság az óvintézkedések hatására gyakorlatilag leáll. Szomorú, hogy a 444 ezt a helyzetet is kicsinyes lejáratócikkek írására használja fel."

Szintén nincs egyszerű helyzetben a Magyar Nemzet sem. A kormánylap a szombat reggeli véleménycikkében sem tud mit kezdeni az iskolabezárásokkal kapcsolatos ellentmondásokkal. Így Gajdics Ottó először ezt írja: "Nem akart hinni a fülének tegnap az, aki kicsit is nyomon követi a hazai politikai élet történéseit. Teljes konszenzus, hétpárti egyetértés született ugyanis arról, hogy a közoktatási intézményeket be kell zárni a koronavírus okozta világjárvány elleni hatékony védekezés érdekében. A magyar társadalom józan többsége régóta várta, hogy a bajban tegye mindenki félre az egyébként kibékíthetetlen ellentéteit, és minden védekezésre képes szakember, politikus a legkomolyabb felelősségérzettől vezérelve segítse a vészhelyzetben a védekezés irányításával megbízott operatív törzset."

Majd egy gyors váltással jön az ekézés (valószínűleg ez a szöveg már kész volt korábban, csak ugye azóta megváltozott Orbán Viktor véleménye, viszont, ha már megírta, akkor ellőtte): "Ehelyett sokáig azt láttuk, hogy a balliberális ellenzék nem a koronavírustól jött lázba, hanem attól a lehetőségtől, hogy rémhírkeltéssel, felelőtlen vádaskodással és ötleteléssel megingathatja a közbizalmat, majd a remélt káosz következményeiért minden felelősséget a kormány nyakába zúdíthat. Ennek az undorító katasztrófapolitizálásnak Gyurcsány és a DK az élharcosa, de méltó követőkre talált a moslékkoalíció valamennyi pártkatonájában."

Szintén érdekes, hogy a kormányzati megmondóemberek csak az ellenzéki pártokkal foglalkoznak, így például figyelmen kívül hagyták a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete álláspontját is. A szervezet több alkalommal is figyelmeztetett a közoktatási intézmények járványokban betöltött szerepére, hiszen

a nyilvánosságra hozott szakvéleményből tudjuk, hogy a fiatalok, akiknek a vírus gyakran tüneteket sem okoz, tehát nem kiszűrhetőek a betegek, komoly terjesztői lehetnek a fertőzésnek, nem beszélve arról, amíg az intézménybe jutnak a tanulók, akik aztán a nagyszámban dolgozó idős pedagógusokra is külön veszélyt jelenthetnek.