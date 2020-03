Ezt javasolja az Oktatási Hivatal tanórák helyett

Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette első módszertani ajánlását, amiről úgy vélik, alkalmas a koronavírus-járvány miatt elrendelt kényszerszünet alatti oktatásra – írja az Index.

Az OH úgy véli, az új munkarendre úgy kellene tekinteni, mint

a magyar oktatást ért legnagyobb innovációs lehetőségre.

A digitális tartalmak közül a Sulinetet, a Magyar Elektronikus Könyvtárat és a Nemzeti Filmarchívumot ajánlják. Emellett a Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját is feltették a listára. Érdekesség – jegyzi meg az Index –, hogy a kiadó tankönyveit a tankönyvpiac államosításakor nem engedték tovább használni, de a szakma és a szülők jó véleménye miatt „fű alatt” továbbra is tanultak belőle a nebulók. Felkerült a listára a Nemzeti Köznevelési Portál, az NKP megújult tartalma is.

A komplexebb tudást kínáló platformok közül a lap kettőt emel ki: az Okosdobozt és a Videotanárt.

Kapcsolattartásra a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert, közismert nevén KRÉTA rendszert ajánlják, melyről úgy vélik, az online tanulásban is használható.

Az OH emlékeztet, a Tisztaszoftver program keretében minden tanár és diák hozzáférést kaphat a Microsoft Office 365 ProPlushoz. Ez magában foglalja a Microsoft Teams online kollaborációt, csoportmunkát, csevegést, video- és fájlmegosztást támogató rendszerét is.

Az OH az otthoni internetkapcsolattal nem rendelkező pedagógusoknak az iskolai infrastruktúrát, míg a diákoknak a számítógéptermet, helyi könyvtárat és a Digitális Jólét Pontokat ajánlják. Hozzáteszik,

érdemes időbeosztást kérni, hogy egyszerre minél kevesebben tartózkodjanak egy légtérben.