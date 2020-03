Még nem született döntés a családok kieső fizetéséről, de lesz oktatási módszertani útmutató

Péntek este Orbán Viktor bejelentette, hogy a koronavírus-járvány lassítása érdekében bevezetik a digitális tanrendet, azonban számos kérdést nyitva hagyott, igaz, a miniszterelnök szerint a nemsokára megjelenő rendeletekből kiderül mindenki számára, hogy pontosan miről is szól az új munkarend. A szakszervezetek is várják a részleteket, ugyanakkor örülnek is annak, hogy a kormány álláspontja megváltozott péntek reggel és este között.