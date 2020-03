Ne dőljön be! Ötezerért adják a sima kézfertőtlenítőt csaló webshopok

Az online vásárlással kapcsolatos félelmek általában olyan csaló webshopokról szólnak, amik a vásárlást követően sem küldik ki a terméket. Pedig ennél sokkal kifinomultabb módszer a túlárazás, amikor egy pár száz forintos dolgot árulnak több ezerért. Így a vásárló sem mondhatja, hogy nem kapott semmit –sőt, talán sikerül is abban a tudatban hagyni, hogy egy kiváló terméket tart a kezében-, és a profit is megvan.

A koronavírus miatt már a kézfertőtlenítők is megjelentek a csaló oldalak kínálatában.

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket egy olyan webshopra, ahol 4990 forintért kínálnak egy 200ml-es kézfertőtlenítőt.

Óriási akció! Pont jókor... shopolo.hu/myshopolo.hu

De ez is kedvező árnak tűnik annak tekintetében, hogy állítólag 6580 forint volt az eredeti ára. Valóban így van? Egy ilyen minőségi terméket árulhat a shopolo.hu és myshopolo.hu néven egyszerre működő bolt?

Természetesen nem.

A kiindulópont eleve az, hogy semmilyen kézfertőtlenítőből nem kerül ötezer forintba 200ml, ha pedig mégis lenne ilyen, azt vélhetően a világ valamelyik vezető higiéniai, kozmetikai termékeket gyártó cége terjesztené nem pedig egy márkanév nélküli tubus lenne egy olyan webshopban,

ahol a következő árucikk egy beszélő, szőrös kis hörcsög.

Ahhoz, hogy értsük mi történik, összegezzük röviden a lényeget, a teljesség igénye nélkül. Hogyan működik egy ilyen csaló webshop?

Így működik:



- Csinálunk egy alap webshopot, ez nem tart sokáig, kész rendszerek vannak rá.



- eBay-ről, AliExpressről pár száz forintért rendelünk kínai ócskaságokat, általában ingyen postával ki is küldik nekünk.



- A webshopunkra felrakjuk, kitalálunk egy „eredeti” árat és egy „akciósat”. Odaírunk mellé hamis vásárlói véleményeket, kiteszünk egy kamu számlálót ami az akció lejártát mutatja, ez szépen pörög visszafelé, majd néha újraindul, de ez nem lesz feltűnő. Egy másik számláló a meglévő raktárkészletet mutatja, persze ez is vészesen fogy, és egy szó sem igaz belőle. Ha ez megvan, a manipulatív vásárlási ösztönzők zömét felhasználtuk, kezdődhet az árusítás.



- A Google-keresés által vagy facebookos hirdetésen keresztül érkező vásárló azt hiszi, akciósan talált egy fantasztikus terméket nálunk. Mit lát? Mindenki dicséri, mindjárt elfogy, és az akció is épp lejár, szóval boldogan meg is veszi, a kártyájáról már fizeti is a vételárat és a postaköltséget. El is postázzuk neki, és ha szerencsénk van rá sem jön, hogy amit vett, az valójában máshol 500 forint. Nekünk is annyi volt, csak mi eladtuk 6500-ért + postaköltség, ráadásul akciósan, mert eredetileg 9000-et kértünk volna érte.



- Ha telhetetlenek vagyunk, a honlapunkat fordíttassuk le valakivel szlovákra, románra, olaszra. Béreljünk .ro, .sk, .it végződésű címeket ezeknek a webshopoknak, mert enélkül bizalmatlanok lennének az adott ország vásárlói. Ugyanazokat a termékeket áruljuk itt is, csak fordítsuk le a véleményeket, értékeléseket is - úgyis mindenki ugyanarra a dicséretre, elégedettségre vágyik mielőtt vásárol.

Ha már értjük, hogy hogyan működnek százszámra az ilyen webshopok, akkor rögtön világossá válik az is, miért és hogyan jelent meg most az 5000 forintos kézfertőtlenítő a „magyar” piacon. Főleg, hogy ebben az esetben is egy szlovén cégről van szó, ami magyar, horvát és olasz nyelvű, teljesen azonos webshopokban árul teljesen azonos termékeket.

Mindig kiderül, hogy hazudnak

Ha az ember kicsit utána akar járni annak, hogy éppen át akarják-e őt verni, figyelnie kell a részletekre. Ez a hamis értékeléseknél rögtön feltűnő lett, ugyanis ez a vállalkozás is sajnálta az időt a jó hamisítványok elkészítésére.

R. Annamária például imádja a fertőtlenítőt, még be is fotózta a sajátját és a képet elküldte a cégnek. Hasonlóan tett R. László is:

Majd Annamari úgy döntött, felveszi az olasz állampolgárságot és nevet változtat. De Lucia M.-ként is szereti ezt a fertőtlenítőt:

R. László eközben nem olasszá, hanem horváttá változott, az új neve Luka F. Ami töretlen, hogy imádja az ötezres fertőtlenítőt:

De mit mond a kézfertőtlenítőről a horvát oldalon, egy Facebook-kommentben (ami persze hamisított kép) Martina Zrilic?

„Kórházban dolgozom, és elmondhatom, hogy minőségi termék.”

Lásd eredetiben:

Horvát kórházi dolgozónak adják ki az egyik hamis vásárlót shopolo.hr

Mi lehet ennél csábítóbb annak, aki nem akar megbetegedni, netán idős létére meghalni a koronavírustól? Ha egy kórházi alkalmazott is esküszik rá, biztosan jó! – gondolhatnánk. A baj csak az, hogy Martina a magyar oldalon már Csámpai Erika néven értékel hasonló szenvedéllyel egy beszélő plüsshörcsögöt. Rögtön ötöt is vett!

Itt éppen egy játékot ajánl a magyarrá vált profil shopolo.hu/myshopolo.hu

De miért fontos a hörcsög? Azért, mert a kézfertőtlenítő eredeti forrását (azaz, hogy honnan szerezhették be és mennyiért) ezúttal nem sikerült felderíteni, ennek több oka is lehet, talán új termékek jelentek meg a piacon a vírus gyors terjedése miatt és még nem futott fel megfelelően a külföldi honlapokon ahhoz, hogy a Google képkeresővel sikerrel járjunk. Esetleg profi eljárás lenne az átcímkézés is, de azt a fentiek alapján nehéz kinézni a cégből.

De a hörcsög! A hörcsög sokat elárul.

Ezt a hörcsögöt a magyar oldalon 12100 forint helyett 6720 forintért árulják, és ugye van, aki rögtön ötöt is vett:

Eközben egy másik magyar (-nak tűnő, amúgy szlovák bejegyzésű) webshop 7990 helyett árulja 2690 forintért, ez már sokat elárul:

A valóságban pedig itt van eBay-en, ingyen postával Kínából, 555 forintért.

Most már sejthetjük, hogy milyen kézfertőtlenítőt árulhat az a cég, ami egy 555 forintos játékot 12 ezer helyett ad 6700-ért. Ha tippelni lehetne, valószínűleg 500 forint körüli összegért szerzik be darabját, és csak remélhetjük, hogy egyáltalán csinál is valamit, nem pedig közveszélyt okoz a hamis biztonságérzet terjesztésével.

A csaló szlovén cég csupán egy magyar e-mail címet tüntetett fel és egy szlovén telefonszámot. A magyar törvények sem vonatkoznak rájuk, a termékeket külföldről küldik be az országba, egy esetleges jogorvoslat így csak a szerencsén múlik. Azt tanácsoljuk, hogy mindenki vigyázzon, és csak normális helyről vásároljon, márkás, leinformálható termékeket. Főleg, ha még az egészsége is ezen múlhat.