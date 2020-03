Több száz fertőzöttel számol az operatív törzs rövid időn belül

A regisztrált megbetegedések drasztikus emelkedésére számít az operatív törzs a következő napokban - hangzott el a szervezet ülését követő sajtótájékoztatón. A határzár ellenére ellenőrzött körülmények között engedik haza a román és a bolgár vendégmunkásokat, de azt továbbra sem árulták el, hogy Európában miért csak Magyarország tartja vissza a fertőzöttekre vonatkozó adatokat.

A tegnap bejelentett korlátozások ismertetésével kezdte a sajtótájékoztatót Lakatos Tibor ezredes, aki azt mondta, hogy a vendéglátóhelyek nyitva tartásának korlátozása nem terjed ki a megrendelt termékek kifizetésére, azaz a korlátozás ellenére a megrendelést ki lehet fizetni a vendéglátóhelyeken. A törzs szóvivője arról is beszélt még, hogy

a határzár életbelépését követő 12 órában, azaz éjféltől ma délig 600 személyt fordítottak vissza;

Hegyeshalomnál a Nyugatról hazautazni vágyó román vendégmunkások elállták az utat, miután megtagadták tőlük a belépést, éppen ezért az érintett országokkal egyeztetve arról döntöttek, hogy 21 és 05 óra között a határzár ellenére átutazhatnak a román és a bolgár állampolgárok az országon a kijelölt tranzitútvonalakon keresztül, miután több határátkelőnél is elállták az utat;

továbbra is fellépnek a koronavírus-helyzeten nyerészkedő csalók ellen.

Jóval több fertőzött lehet

Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus terjedésével kapcsolatban arról beszélt, hogy egyelőre minden úgy alakul, ahogy várták. Arra számítanak, hogy a következő napokban akár a többszázas nagyságrendet is elérheti a megbetegedések száma.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az idős emberek kiemelten veszélyeztetettek, ezért ismét arra kérte a 70 év felettieket, hogy ne mozduljanak ki.

Ha otthon maradnak, az a legbiztonságosabb számukra.

A szabadban töltött sportolással kapcsolatban azt mondta, hogy egészséges embereknek továbbra is ajánlott, ezzel kapcsolatban semmilyen ellenjavallat nincsen. Hangsúlyozta, hogy kirándulni is lehet, csak ne csoportosan történjen. Arról is beszélt, hogy

át kell szervezni az iskolai védőoltások egy részét, de ez nem veszélyezteti a gyermekeket;

az üzemorvosoknak továbbra is el kell látni a feladatukat, az időszakos orvosi vizsgálatokat a munkáltatóval egyeztetve el lehet halasztani;

sikerült izolálni Magyarországon az új koronavírust, ezzel lehetőség nyílik a hazai védőoltás fejlesztésére, a vírus megismerésére;

az Magyar Orvosi Kamara javaslataival kapcsolatban azt mondta, hogy szinte az összes tanácsát elfogadták a testületnek;

a fertőzöttek közül ketten vannak súlyos állapotban, azaz ők szorulnak lélegeztetésre.

Müller Cecília a WHO tesztelésre vonatkozó ajánlásával kapcsolatban az N1TV kérdésére azt mondta, bővült a vizsgáló laboratóriumok száma, de a tömeges tesztelésről bővebben nem beszélt. Azt nem tudta megmondani, hogy mikorra várható magyar vakcina a koronavírus ellen, de hatalmas előrelépésnek nevezte a vírus izolálását.

Arról hiába kérdezték, hogy miért tartják vissza Európában egyedüliként a fertőzésre vonatkozó területi adatokat és az érintettek életkorát, mindhárom alkalommal azt ismételte el, hogy ők tisztában vannak a betegek lakhelyével és korával.