Levélben kérik a mentődolgozók Orbánt, hogy segítsen

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége arra kéri Orbán Viktor, hogy gondoskodjon a nagy kockázatot vállaló mentők, orvosok, ápolók és a műszaki személyzet kiemelt biztonságáról és illetményük soron kívüli, jelentős mértékű emeléséről.

A levelet Facebookon hozták nyilvánosságra, az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

"Tisztelt Miniszterelnök Úr!



A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége elnökeként az alábbiakban kérem a Kormány sürgős intézkedését az egészségügyi dolgozók bér és kereseti helyzetének javítása érdekében.



Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet az egészségügyi dolgozóktól, különösen a mentődolgozóktól rendkívüli erőfeszítést igényel.



Köszönettel tartozunk önfeláldozó munkájukért, amit a koronavírus terjedésének megakadályozásáért tesznek, és ahhoz, hogy ők, mint a legfontosabb szereplői ennek a küzdelemnek, munkájukat maradéktalanul végezhessék, szükség van a megfelelő ellátási körülmény biztosítására, a biztonságukról való gondoskodásra, a kölcsönös tiszteletre és nem utolsó sorban a megbecsülésre.



Most a Kormányon a sor, hogy soron kívül gondoskodjon a nagy kockázatot vállaló mentődolgozókról, orvosokról, ápolókról, valamint azokról a műszaki területen dolgozókról, akik a háttérben biztosítják munkájuk zökkenőmentes ellátását.



Mindezekre figyelemmel, valamint ahogyan a Bajtársaim gondoskodnak a mentésre szoruló betegekről, Tisztelettel kérem a Miniszterelnök Úr közbenjárását, hogy a Kormány is gondoskodjon a nagy kockázatot vállaló mentők, orvosok, ápolók és az őket kiszolgáló műszaki személyzet kiemelt biztonságáról és illetményük – a többlépcsős bérfejlesztésen felüli – soron kívüli jelentős mértékű megemeléséről.



Segítőkészségét előre is megköszönve, maradok



Tisztelettel:



Dr. Kusper Zsolt

elnök"