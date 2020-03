Már nyolc magyarországi halottja van a koronavírusnak – frissült a kormányzati tájékoztatási honlap hétfőn 19 óra 14 perckor, azaz délelőtt óta egy újabb,

80 éves, krónikus betegségben szenvedett személy

hunyt el.

Ezzel párhuzamosan megugrott a gyógyultak száma is, a délelőtti 16 helyett már 21 szerepel a tájékoztatás ezen rubrikájában. Az igazolt fertőzöttek száma nem változott, továbbra is 167 fő, ahogy a karanténban levő személyek száma is maradt 101.