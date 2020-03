Lépett a Volánbusz: Nem kell jegyet váltani a járatokon, megszűnik az elsőajtós felszálás

A buszvezetőket pedig kordonokkal választják el az utasoktól.

Megerősítette a Volánbusz vasárnapi értesülésünket, a járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli intézkedés értelmében március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a társaság valamennyi járatán. Március 25-én, szerdán üzemkezdettől pedig tanszüneti menetrend lép érvénybe - közölte érdeklődésünkre a társaság sajtóosztálya.

Az utasok a Volánbusz Zrt. és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megállapodása alapján az autóbusz-közlekedési társaság valamennyi helyközi járatán, valamint azon települések helyi járatain, ahol a Volánbusz a szolgáltató - applikáció segítségével vásárolhatnak jegyet.

A mobil jegyvásárlás bevezetésével egy időben a társaság minden helyi, országos, regionális és távolsági járatán felfüggeszti az első ajtónál történő felszállást, a járművezetőket szalagkordonnal határolják el az utastértől.



A két állami társaság között létrejött megállapodás szerint azokat az utasokat, akik az applikációban vásárolják meg jegyeiket a Volánbusz járataira, nem terhelik pluszköltségek, vagyis az elektronikus jegyek ára megegyezik a hagyományos, papíralapú jegyekével. A teljes árú jegyek mellett elérhetők lesznek az 50 és 90 százalékos kedvezménnyel válthatók is.



A társaság felhívja a figyelmet arra is, hogy a mobilalkalmazásban nem választhatók ki az indulási és célállomások, a helyközi járatokra szóló jegyeket az indulási és érkezési állomás közötti kilométertávolság kiválasztásával lehet megvásárolni. Az adott távolsághoz tartozó adatok – az indulás és az érkezés helyét beírva - a menetrendek.hu rendszerében találhatók meg, amely az applikációból közvetlenül is elérhető.

