Az agrárminiszter szerint nem jó ötlet bezárni a piacokat

A koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő újranyitására szólította fel az érintett települések polgármesterét az agrárminiszter.

Nagy István Kaposvár piacán tett látogatásán újságírók előtt azt mondta: arra kéri a települések vezetőit, hogy - védőintézkedések betartása mellett - tegyék lehetővé az embereknek a hozzájutást a piacon kapható zöldségekhez, gyümölcsökhöz, kézműves termékekhez, nyújtsanak alternatívát számukra a vásárláshoz.

Szabadtéren, kellő fegyelmezettséggel, szabálykövetéssel kisebb a fertőzés veszélye, és annál jobban tudunk vigyázni egymásra, minél több helyen, a tumultust elkerülve tudjuk biztosítani az árukhoz való folyamatos hozzáférést

- indokolta kérését a miniszter, hozzátéve, hogy ezzel letörhetők a kiugró áremelkedések és a pánik okozta ársokk, könnyebbé válik a tisztességes piaci viszonyok fenntartása, az üzleti szabályok betartatása.

Nagy István utalt arra, hogy egyre több információt kap piacbezárásokról a veszélyhelyzettel összefüggésben, de úgy gondolja, a bezárás nem jó döntés. Már csak azért sem, mert a piac a helyi gazdaság motorja, a zárva tartás következtében a termelők - akik közül hetek óta sokan a húsvétra vagy a palántaszezonra készültek - tönkremennek.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere arról beszélt, hogy a kaposvári piac nyitva van és nyitva is marad, "mert ezzel magunknak teremtjük meg a lehetőséget, hogy kényelmes körülmények között megvehessük mindazt, amihez már hozzászoktunk". Egy korlátozást vezettek be: a szabadtéri piac két csarnokában egyszerre nem lehet benn ötvennél több vásárló. A politikus kiemelte, Kaposváron a jövő héttől házhoz is viszik a piaci termékeket.

A hét elején Dunaújváros polgármestere, Pintér Tamás is nyilatkozott lapunknak a piacbezárásokkal kapcsolatban. A Duna partján fekvő iparvárosban úgy döntöttek, hogy a piacot nyitva tartják, ám ügyelnek rá, hogy ott egyszerre legfeljebb 200 vásárló tartózkodjon. Az emberek a figyelmeztetéseknek köszönhetően egyébként is fegyelmezettek, az egyszerre vásárlók száma még a 150 főt sem haladta meg ezidáig. A városvezető hasonlóan az agrárminiszter jelenlegi álláspontjához, azzal érvelt a piac nyitva tartása mellett, hogy így megelőzhető, hogy a vásárlók a zárt terű bevásárlóközpontokba, boltokba kényszerüljenek, ott nagyobb tömeget alakítva.

A csepeli piacon eközben megjelentek a haszonlesők, miután Borbély Lénárd polgármester (Fidesz) elrendelte, hogy a piacra csak maszk és kesztyű viselésével lehet belépni, amit a bejáratnál ellenőriznek. A 444 beszámolója szerint az intézkedésről még sokan nem tudtak, akik szombat reggel a piacra érkeztek, számukra a bejáratnál 850 forintért árulták a kötelező védőfelszerelést: 650 forintért az egyszerű papírmaszkot, 200-ért az eldobható műanyag kesztyűt.