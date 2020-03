Injekciók és összeesküvés-elméletek helyett

Az utóbbi hónapokban a koronavírus mellett a különböző összeesküvés-elméletek, hagymázas injekciók, álhírek és tébolyult gyógymódok is elszaporodtak, párhuzamosan több tízezer virológus és háttérhatalom-szakértő felbukkanásával.

Ahogyan az lenni szokott, az erre szakosodott kattintásvadász és álhíroldalak szintén aktivizálták magukat, követőik pedig még a korábbinál is gyorsabban terjesztik az ostobaság kórját.

Szerencsére az alapvetően működő aggyal, olvasottsággal és egészséges forráskritikával rendelkező egyedekre ez a jelenség nem veszélyes, mégis érdemes minél többször elmondani, hogy

a vírust nem a tudjukkik hozták létre és nem is a "kazár maffia"

nem haltak meg milliók, ezt ugyanis senki sem tudja "elhallgatni"

nem a kínaiak fejlesztették ki, hogy "összeomlasszák" a világgazdaságot

nem a kínaiak ellen fejlesztették ki, hogy "összeomlasszák" a kínai gazdaságot

nem is a háttérhatalmak

nem is az arabok

nem is a CIA és a többi igazi vagy kitalált három betűs szervezet

senki nem akarja "gazdasági érdekből" kipusztítani az emberi faj 90 százalékát

nem, nincs rá gyógymód, de dolgoznak a kifejlesztésén

Oroszországban is terjed, Putyinnak pedig nincs ellenszere

Saját lelki egyensúlyunk és mentális egészségünk megőrzése érdekében érdemes kerülni a fertőzött egyedeket. Őket könnyen felismerhetjük arról, hogy rendszeresen használják az "elhallgatják", a "titkos", az "érdekes", "az erről bezzeg nem írnak", a "gyanús", az "igazság", a "kamu", a "világkormány" és a "firkászok" szavakat vagy mondatokat. Emellett kisebb részben ismeretlen fogalom számukra a mondatvégi írásjel, többségében viszont halmozzák, a caps lock életvitelszerű használatával együtt.

Éppen ezért, hogy a nettó hülyeségek kevésbé tudjanak terjedni, a WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet összegyűjtötte a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tévhiteket.

A szervezet többek között cáfolja, hogy a hideg elpusztítja a vírust, és hogy antibiotikummal gyógyítható a betegség.

Emellett a hideg időjárás, a hó és a forró fürdő nem pusztítja el a koronavírust, az egészséges ember normális testhőmérséklete ugyanis 36,5 és 37 Celsius-fok között van, - függetlenül az időjárástól, a fürdővíz hőmérsékletétől - ami kedvező feltételt teremt a vírus továbbéléséhez.



A vírus nem terjed szúnyogcsípéssel, az orr sóoldatos öblítése, a fokhagyma fogyasztása, a 15 percenkénti vízivás és az egész test alkohollal és klórral történő permetezése pedig nem véd a vírustól. Utóbbi azért, mert nem öli meg azokat a vírusokat, amelyek már bejutottak a szervezetbe.



A kézszárítók nem pusztítják el a vírust, a UV-lámpa kézen vagy más bőrfelületen történő használata pedig kerülendő, mert irritációt okozhat.

A vírus elleni védekezés leghatékonyabb módja a gyakori kézmosás. Ez utóbbi járvány nélkül is meglehetősen hasznos tevékenység, sajnálatos módon nem él vele mindenki.



A hőszkenner csak a lázas koronavírusos betegeket szűri ki, a betegség nem gyógyítható antibiotikummal, ugyanakkor a kórházi ápoláskor az esetleges bakteriális szövődmények megelőzésére alkalmazhatják.

A tüdőgyulladás, és az influenza elleni oltások nem védenek a vírus ellen.



Jelenleg nem létezik az új koronavírus megelőzésére, kezelésére kifejlesztett gyógyszer, de néhány kifejezetten annak kezelését célzó módszert már vizsgálnak, a kutatók pedig világszerte dolgoznak az oltóanyag kifejlesztésén.



Egy tévhit szerint, ha valaki köhögés nélkül legalább tíz másodpercig vissza tudja tartani a lélegzetét, az nem beteg. A WHO szerint valóban nehezére eshet nagy levegőt vennie annak, aki akut vírusfertőzésben szenved, de az, hogy valaki vissza tudja tartani a lélegzetét nem jelenti azt, hogy nem lehet fertőzött.



Közölték azt is, hogy bár az idősek és krónikus betegséggel élők - például asztma, cukorbetegség, szívbetegség - esetében nagyobb a valószínűsége a fertőzés súlyosabb lefolyásának, a koronavírus bármilyen életkorú embert megfertőzhet, ezért a WHO azt javasolja, hogy mindenki védekezzen a vírus ellen.

Képek: Pixabay.com