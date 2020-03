Hirtelen mégis jó ötlet, hogy részleges adatokat szolgáltassanak a fertőzöttekről

Megtartotta szokásos napi sajtótájékoztatóját az operatív törzs, amelyen közölték, hogy a mostantól változik a koronavírus-járvány magyarországi adatainak közlése, látható lesz az elhunytak kora, neme és krónikus alapbetegsége(i) is.

Eddig Európában egyedül Magyarországon nem közöltek részleges adatokat a fertőzöttekkel és az elhunytakkal kapcsolatban arra hivatkozva, hogy sérti a betegek személyiségi jogait. Március 17-én az országos tisztifőorvos, Müller Cecília még azt nyilatkozta egy újságírói kérdésre, hogy

“azt gondolom, hogy változatlanul tiszteletben tartjuk a betegeknek a személyiségi jogait. Nem hiszem, hogy helyes volna az, hogy ha adatok alapján lekövethető volna egy beteg.”

Ennél többet ezzel kapcsolatban nem merünk írni, mert az új felhatalmazási törvény értelmében már a hatalom, a valóság bemutatásáért is büntetheti az újságírókat, így az olvasókra bízzuk azt, hogy levonják a megfelelő következtetéseket.

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Müller Cecília ismertette a legfrissebb adatokat. Ezek szerint jelenleg 494 fertőzöttet regisztráltak, míg elhunyt egy 59 esztendős cukorbeteg hölgy. Az eddig elhunyt 16 személlyel kapcsolatban elmondta, hogy a legtöbben szív-, és érrendszeri megbetegedésben szenvedtek, de voltak rosszindulatú daganatos, valamint gyomor bélrendszeri megbetegedéssel küzdők is.

Közzétették, hogy a koronavírus hazai áldozatai milyen alapbetegségekkel küzdöttek A bejelentésnek megfelelően bővülnek a koronavirus.gov.hu-n elérhető adatok, az elhunytak életkoráról, neméről és alapbetegségeiről táblázatot közöltek:

Ígérete szerint az elhunytakról szóló adatközlés informatívabb lesz, mert kiolvasható lesz belőle, hogy a koronavírus-fertőzés mely korosztályra és milyen krónikus alapbetegségek esetén a legveszélyesebb.

Hozzátette, a közeljövőben a laboratóriumi tesztek száma növekedni fog, mivel még mindig a csoportos megbetegedések fázisában vagyunk.

Kiss Róbert alezredes összegezte az eddigi rendőrségi intézkedéseket is:

eddig 103 bűncselekmény esetében járt el a rendőrség,

26 esetben rémhírterjesztés,

és 9 darab járványügyi szabályszegés miatt léptek.

A kijárási korlátozással kapcsolatban leszögezte, hogy az állampolgárok többsége jogkövető magatartást tanúsít, azonban:

90 esetben szabálysértési feljelentés tett a rendőrség eddig,

13 helyszíni bírságot szabtak ki,

9448 házi karantént rendeltek el,

és 63 ezer ellenőrzés történt.

Müller Cecília újságírói kérdésre elismerte, hogy több gyermek is megfertőzött, köztük vannak kiskorúak is. Akad olyan is, aki ugyan nincs lélegeztetőgépen, de segíteni kell, hogy megfelelően történjen az oxigéncsere a tüdejében.

A külföldről hazaérkező magyarokkal kapcsolatban kiemelte, hogy ha nem tudnak hazatérni házi karanténba, mert esetleg idős, vagy krónikus betegségben szenvedő is él ott, akkor abban az esetben az állami biztosít helyszínt a 14 napnyi karantén letöltésére.