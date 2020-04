Majdnem egyenrangú a fideszes korrupcióval: Polt plakátfirkálásért kérné ki a jobbikos Kálló mentelmi jogát, aki kéri is annak felfüggesztését

Kálló Gergely jobbikos országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta Polt Péter legfőbb ügyész az ellenzéki politikus ellen rongálás miatt folyamatban lévő nyomozás miatt – írja a magyar állami hírügynökség.

A Legfőbb Ügyészség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: az eljárás adatai szerint az európai parlamenti választások előtt, május 24-én Kálló Gergely három társával a Budapest közterületein tizennyolc hirdetőoszlopra és nyolc hirdetőtáblára kihelyezett választási plakátokat festékszóró sprayvel megrongálta, és ezzel több mint 280 ezer forint kárt okozott.

A nyomozás a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányságán indult, Kálló Gergelyt október 21-én kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Kálló, aki a dunaújvárosi polgármesterré választott Pintér Tamás helyéért indult a februári időközi választáson, és azt fölényesen meg is nyerte a Fidesz által támogatott úgynevezett független ellen, az Alfahír megkeresésére leszögezte, ő nem rongált plakátokat, hanem

szabad politikai véleménynyilvánítási jogával élt.

Emlékeztetett, 2018-ban és később is a kormánypárt tagjai, aktivistái, még alpolgármesterek is rongálták folyamatosan a Jobbik plakátjait, és az ő értelmezésükben ez nem számított bűncselekménynek, hanem politikai véleménynyilvánításnak. Ő maga is ezt tette az EP-kampány során pár fideszes plakáton.

Jegyzőkönyv bizonyítja: vezető politikusok állnak a verekedő fideszes aktivisták mögött Az önkormányzati választások kampányfiniséhez érve ismét azt kell tapasztalni, hogy a semmiből előkerülnek olyan öntudatos civilek, akik valamilyen oknál fogva késztetést éreznek arra, hogy akár saját maguk kompromittálása árán is, de közvetítsék a Fidesz üzeneteit. A szabad véleménynyilvánításukba aztán bőven belefér a plakátok letépésétől, rongálásától kezdve, a mentőautó feltartóztatásán túl az is, hogy terroristákat idézve, letakart lajstromszámú, azonosíthatatlan hajón szeljék a Duna habjait.

Kállót – mint fogalmazott – meglepi, hogy

Polt Péternek a koronavírus elleni védekezés idején ez a legfontosabb,

ő maga fogadást is kötne, hogy holnap már ezzel lesz tele a kormánypárti média, és emellett el fog törpülni az a hír, hogy Boldog István ellen korrupciógyanú miatt kérték a mentelmi jog felfüggesztését.

Újabb fideszes politikus kerülhet bíróság elé - Polt Péter kikérte Boldog István mentelmi jogát "Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Boldog István országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére" - közölte az ügyészség csütörtök délután.

A jobbikos honatya még nem tudja, mikor kerülhet sor mentelmi jogának tárgyalására, de ő áll minden eljárás elébe.

Én csak egyet kérek, hogy a törvény előtt legyünk egyenlőek, ugyanolyan elbírálás alá essek, mint a Fidesznek meg a Fidelitasnak az aktivistái, akik ellen már a tettenéréskor megszüntették az eljárást, hivatkozva a politikai véleménynyilvánításra

– mondta lapunknak.

Kálló leszögezte, nem ragaszkodik mentelmi jogához, sőt

kéri is az Országgyűlést, hogy függessze fel mentelmi jogát,

mert szeretne az eljárás elébe nézni.