Jegyzőkönyv bizonyítja: vezető politikusok állnak a verekedő fideszes aktivisták mögött

Az önkormányzati választások kampányfiniséhez érve ismét azt kell tapasztalni, hogy a semmiből előkerülnek olyan öntudatos civilek, akik valamilyen oknál fogva késztetést éreznek arra, hogy akár saját maguk kompromittálása árán is, de közvetítsék a Fidesz üzeneteit. A szabad véleménynyilvánításukba aztán bőven belefér a plakátok letépésétől, rongálásától kezdve, a mentőautó feltartóztatásán túl az is, hogy terroristákat idézve, letakart lajstromszámú, azonosíthatatlan hajón szeljék a Duna habjait.

De vajon hogyan működik ez a törvényeket nem tisztelő fideszes trollhadsereg?

Egy, az Alfahír birtokába került több mint 200 oldalas rendőrségi jegyzőkönyv bepillantást enged ebbe a jól szervezett árnyékvilágba. A tanúvallomásokból, kihallgatásokból, tárgyi bizonyítékokból többek között kiderül, a 2018-as választási kampányban hogyan küldték Budapestre a fideszes aktivistákat Győrből, melyik fideszes pártirodában igazították el őket, de még a Fidesszel szerződéses viszonyban álló ügyvédi iroda, és Szijjártó Péter külügyminiszter egyik ismerőse is képbe kerül.

Orbán vagy turbán

A tavaly áprilisi választásokat addig példátlan hangulatban és hisztérikus állapotban várta a Fidesz és szavazótábora. A főcélpontjuk a Jobbik volt: kivált a párt akkori elnöke, miniszterelnök-jelöltje, Vona Gábor, akit a kormánypropaganda, és az általa generált álvalóság egyszerre tartott homoszexuálisnak és Allah követőjének is. Utóbbi azzal a primitív üzenettel szivárgott le a közbeszédbe, hogy Orbán Viktor és a muszlimok között kell választania az országnak. Ennek megfelelően az "Orbán vagy turbán" jeligét a fideszes aktivisták lelkesen fel is kenték a jobbikos plakátokra.

Azonban a választások előtt két nappal, április 6-án tettlegességig fajult a Fidesz Jobbik-ellenes hadjárata: a kormánypárt egy plakátrongáló csapata lebukott az éjszaka a főváros III. kerületében, és az őket számon kérő jobbikos önkormányzati képviselőt, Szanyó Miklóst az egyik "aktivista" brutálisan összeverte. Szanyó Miklós fejét négy ütés érte, felszakadt a bőr a szeme alatt, kitört két foga - és jellemző módon, az utolsó ütést akkor kapta, amikor már földre került.

Szanyó Miklós a támadás után Facebook

Győri fiúk a budapesti rengetegben

A birtokunkba került jegyzőkönyv szerint 2018. április 6-án, éjjel 2 előtt 8 perccel lett figyelmes egy rendőrjárőr a Nagyszombat utca - Galagonya utca sarkánál egy vérző fejű emberre. A sebesült és a társa elmondta a rendőröknek, hogy néhány perccel korábban tettlegességig fajult egy szóváltás egy csapat plakátrongálóval, és a négy elkövető a Lajos utcán át az Árpád híd irányába menekült egy fehér színű Skoda kombival. A rendőrök a Vörösvári úton utolérték az említett autót, és a helyszínen intézkedtek a benne ülő M. Jánossal, H. Istvánnal és Sz. Istvánnal szemben, és meg is hallgatták őket - a támadásban résztvevő negyedik társuk azonban addigra felszívódott...

A férfiakat - a feljegyzések alapján - érezhetően zavarba hozták a rendőrök kérdéséi.

M. János elmesélte, hogy fideszes aktivisták, és azért jöttek Budapestre Győrből, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jogukat érvényesítsék azzal, hogy az ellenzéki pártok választási plakátjait letépik, illetve fekete festékkel lefújják. Kérdésre válaszolva elmondta, nem Fidesz-párttag, és a plakátrongálásokért nem fizetett nekik senki. Egyébként hangsúlyozta, nem keveredtek szóváltásba senkivel az este folyamán...

Részlet a jegyzőkönyvből

H. István megerősítette: aznap valóban megbeszélték a győri Fidesz-székházban, hogy Budapesten fogják lefújni, illetve letépni az ellenzéki pártok plakátjait, és ő már beszélt a titokzatos negyedik társukról is, aki a belvárosban csatlakozott hozzájuk, de a nevét nem tudta megmondani.

Sz. István volt a leginformatívabb. Ő is fideszes aktivistának vallotta magát, és bár elmondása szerint akkor semmilyen választási listán nem szerepelt, azzal eldicsekedett, hogy "ha a győri fideszes országgyűlési képviselő-jelölt bekerül a parlamentbe, akkor ő a győri Fidesznél fog hivatalosan is dolgozni". Mesélt az előkészületekről is. Az egyik belvárosi Fidesz-irodában találkoztak egy megnevezni nem kívánt férfival, aki elmondta a győrieknek, hogy menjenek plakátot rongálni, ettől a férfitől festéket is kaptak. Elmondása szerint itt csatlakozott hozzájuk egy másik fideszes aktivista is, aki segített nekik a rongálásban. A pesti fideszes nevét azonban ő sem tudta.

Részlet a jegyzőkönyvből

A három győri igyekezett arról meggyőzni a rendőröket, hogy nagyon megijedtek, amikor megérkeztek a helyszínre a jobbikosok, igaz, arról már eltérően nyilatkoztak, hogy mi váltotta ki a negyedik - névtelen - társuk véres támadását.

A Blahán

A rendőrség munkáját egy szerencsés körülmény is segítette. Kiderült, hogy még aznap éjszaka, 00:20-kor M. Jánost igazoltatták egy bizonyos Sz. Attilával, akinek a személyleírása megegyezett a támadóéval. M. János és Sz. Attila ugyanis a VII. kerületben is rongálta fekete festékszóróval a Jobbik plakátjait "véleménynyilvánítás céljából", és a rendőrök a Blaha Lujza téri aluljáróban felvették az adataikat, majd továbbengedték őket. A feltételezett támadót Szanyó Miklósék így azonosítani tudták a fényképek alapján.

Kétharmados omerta

Hajnali negyed 6-kor a rendőrkapitányságon folytatódtak a tanúkihallgatások - így a fideszesek is összeszedettebbek voltak.

Sz. István ugyan továbbra is Fidesz-aktivistának nevezte magát, akit Győrből küldtek fel harmadmagával Budapestre, akikhez aztán a Margit híd közelében lévő találkaponton csatlakozott egy budapesti fiatalember, akinek a nevét nem tudja, ám most már arra is emlékezett, hogy Szanyó ütött, és a társuk csak a védekezése során vitte földre a két jobbikost. (Beszédes, hogy a férfit egyébként az a belvárosi ügyvédi iroda képviselte, amelyik jogi tanácsadás címen a Fidesszel is szerződésben állt).

H. István sem tudta megmondani a pesti kísérőjüknek még csak a keresztnevét sem, azt ugyanakkor ő is megerősítette, szemtanúja volt Sz. Istvánnal együtt annak, amikor a Blahán a rendőrjárőr igazoltatja a későbbi verekedőt. Egyébként már H. István szerint is Szanyó verekedett, és ütötte meg a negyedik társukat. Viszont beszélt arról, hogyan működött a szervezés, hol és hogyan igazították el a kormánypárti aktivistákat - hogy szabadon vélemény nyilváníthassanak...

Részlet a jegyzőkönyvből

M. János is igyekezett a felelősséget a Fideszre hárítani. Mint mondta, ő nem is akart Budapestre utazni, de Borsi Róbert, aki állítása szerint koordinálta a győri plakátragasztásokat (erről nem kérdezték, de nem nehéz kideríteni, Borsi fideszes önkormányzati képviselő Győrben - a szerk.) telefonon mégis rábeszélte a fővárosi munkára. Egyébként M. János már nemcsak a budapesti társuk, de a győriek nevét sem tudta megmondani, de arra azért emlékezett, hogy a Margit híd környéki találkán legalább 15-en gyűltek össze, majd indultak el rongálni. A férfi tanáccsal is szolgált a rendőröknek: könnyű lesz kideríteni a verekedő nevét, hiszen együtt igazoltatták őket. Ugyanakkor M. János még abban sem volt biztos, hogy történt-e éjszaka egyáltalán bárminemű szóváltás.

Részlet a jegyzőkönyvből

Egyébként szinte majdnem tökéletesen működött a hallgatás törvénye (omerta) a győri aktivistáknál, neveket nem mondtak, de fényképekről egyértelműen felismerték a "kisportolt testalkatú" (egyébként személyi edzőként is dolgozó) budapesti társukat.

Éjféli hívás

A rendőrség a súlyos testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt keresett Sz. Attilát azonban április 6-án sem az otthonában, sem pedig a munkahelyén nem találták meg, és nem válaszolt a telefonhívásokra, SMS-ekre sem. A nyomozók viszont a hívásforgalmi adatokra támaszkodva nemcsak követni tudták Sz. Attila telefonjának a mozgását, hanem a híváslistája is ismertté vált előttük.

Feltűnő volt, hogy több alkalommal is sikeresen hívták Sz. Attilát közvetlenül a balhé után (hajnali 02:01-kor, 02:05-kor, és 02:18-kor) ugyanarról a számról, amelyet Szikora Levente Istvánhoz kötöttek a rendőrök.

A rendőrség ugyanakkor azzal nem foglalkozott, hogy mit is akarhatott valaki ennyire péntek éjjel 2-kor a garázdától, pedig érdekes kérdés - hiszen a telefonszám tulajdonosa sok szállal kapcsolódik Szijjártó Péter külügyminiszterhez. Szikora ugyanis a kezdetektől ott volt a külügyi tárca legendás keltetőjében: 28 évesen már (a 2011/2012-es idénytől) a Dunakeszi Kinizsi FC-ben rúgta a bőrt Szijjártó Péterrel egy csapatban, aminek meg is lett az eredménye.

MLSZ - adatbank

Szijjártó Péter adatlapja ITT, Szikora Levente adatlapja pedig ITT tanulmányozható

Több futsalos társával együtt különböző minisztériumokban kaptak helyett. Szikora 2014 júniusáig például havi 556 ezer forintért befektetési stábvezető volt a Miniszterelnökségen, majd november közepétől a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. felügyelő bizottságának tagja lett. Ezt a kft.-t az a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. hozta létre, amelynek vezérigazgató-helyettese a villámkarriert befutó Kun Gábor szintén a Dunakeszi játékosa volt.

Közszereplései is megkezdődtek. A Nemzeti Befektetési Ügynökség elnöki tanácsadójaként adott át ünnepélyesen gyárakat, üzemeket, olykor Szijjártó Péter társaságában.

Szikora balról a második, szürke öltönyben Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Veres Tibor, a Wallis Zrt elnöke, Szikora Levente, a Nemzeti Befektetési Ügynökség elnöki tanácsadója, Jancsó Péter, a Graboplast Zrt. elnök-vezérigazgatója, Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere és Kakuszi László, a gyár igazgatója (b-j) a szalagátvágáson. A 2016. szeptember 27-ei eseményről ITT OLVASHAT beszámolót.

Szikora a jobb szélen, középen Szijjártó KKM

Szikora Levente, Szabó Péter, az FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezetője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Dr. Lindner Rainer a Schaeffler Csoport közép- és kelet európai alrégiójának vezérigazgatója, Ésik Róbert a Nemzeti Befektetési Ügynökség elnöke és Dr. Barcsa Lajos Debrecen alpolgármestere, miután bejelentették, hogy Schaeffler befektet Debrecenben 2016. április 15-én (beszámoló ITT).

Szikora a most fellelhető adatok szerint a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. alá betuszkolt Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. felügyelőbizottságának az elnöke. (A HEPA Szijjártó Péter miniszteri felügyelete becsődölt Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. romjaiból épült ki).

Mindenesetre meglepőnek tűnik, hogy pont az éjszakai verekedés utáni percekben érezte úgy a NER egyik belső embere, Szijjártó Péter ismerőse, hogy neki feltétlenül telefonálnia kell a fideszes aktivistának.

Tagadásban

Sz. Attila egyébként április 8-án délelőtt került elő, jelentkezett a rendőrségen és tett vallomást. A gyanúsított már a legelején rögzítette, nem ismeri el a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, és panasszal is élt a gyanúsítás ellen. Ő már megfontoltabb volt, és igyekezett a vallomásában távolságot tartani a kormánypárttól - meghazudtolva a társait.

Magáról úgy beszélt, mint egy "olyan állampolgár, aki nem tudja másképp kifejezni a véleményét", ezért így döntött:

"kimegyek egy festékszóró palackkal, és ráfújom a jobbikos plakátokra az 'Orbán vagy turbán' feliratot".

Sz. Attila azt állította, hogy a győri különítménnyel a Blaha Lujza téren találkozott, miután a rendőrök igazoltatták őket, és akkor beszélték meg, hogy elindulnak a III. kerületbe. Az ügyvédje kérdésére még azt is jegyzőkönyvbe mondta, hogy a plakátrongálás "nem volt semmilyen párt által indított szerveződés". Természetesen, neveket ő sem tudott mondani a rendőröknek.

Részlet a jegyzőkönyvből

A verekedéssel kapcsolatban egyébként csak arra emlékezett, hogy 10-15 másodperc alatt lerendezte mind a két jobbikost, hiába volt az egyik jóval nagyobb nála. Fenntartotta az álláspontját, hogy veszélyben érezte magát, és jogos védelmi helyzetben volt.

Az ügy még nem került bírósági szakaszba, így könnyen előfordulhat, hogy további részletek derülnek ki a Fidesz által szervezett aktivistasejtekről. Erre van esély abban az esetben is, ha a cikkünk elején már felidézett motorcsónakos sztorit is megkapargatja a rendőrség.