A koronavírussal kapcsolatos álhírekre figyelmeztet az EP

A koronavírus-járvánnyal összefüggő valótlan és a félrevezető hírek terjedése megnehezíti a járvány elleni küzdelmet, emberéleteket sodornak veszélybe és a demokráciára is veszélyesek – jelentette ki az Európai Parlament az álhírek leleplezésének nemzetközi napján közzétett nyilatkozatában csütörtökön.

Az uniós parlament arra hívta fel a figyelmet, hogy egészségügyi szervezetek és az álhírek ellenőrzéséért felelős szervezetek a járvány újabb rosszindulatú „mellékhatására” figyelmeztettek, amelyek szerint bizonyos szervezetek és egyének segítség helyett a válságot politikai vagy kereskedelmi célú manipulációra használják ki.

Arra is figyelmeztetek, hogy a valódi hírnek tűnő félretájékoztatást és álhíreket terjesztők gyakran profitszerzés céljából manipulálják az embereket. Mindez a közösségi média korában sokkal könnyebben és gyorsabban megtehető, azonban a nagyobb internetes platformok már komoly lépéseket tesznek azért, hogy ezek minél kevesebb embert érjenek el – írták.

Az EP tájékoztatása szerint az unió külügyi szolgálatának (EKSZ) részeként működő, az álhírek felkutatásával és cáfolatával foglalkozó munkacsoport EUvsDisinfo című honlapján található jelentés szerint több álhír bizonyos szélsőjobboldali amerikai körökből, Kínából és Oroszországból érkezik. Esetükben a félrevezető hírek célja politikai: az Európai Unió aláásása vagy politikai változások előidézése – emelték ki.

Még ha az emberek nem is hiszik el a valótlan állításokat, akkor is alááshatja a szakértők által elmondott igazságokat kárt okozva ezzel a társadalomra – tett ék hozzá.

Kommunikációs szakértők korábban arra is rámutattak, hogy a tömeges dezinformáció célja sokszor nem is pusztán a téves információ elterjesztése, hanem emellett az is, hogy a kommunikációs csatornák elárasztásával lényegében megfojtsák az értelmes párbeszédet.

